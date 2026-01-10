C’était la bombe de ce vendredi soir : les Grizzlies envisagent sérieusement de transférer Ja Morant avant la trade deadline du 5 février prochain. Quelle équipe pourrait accueillir la star de Memphis ?

Ja Morant connaît sa moins bonne saison en carrière, il est un habitué de l’infirmerie et a enchaîné les casseroles ces dernières saisons, lui qui a notamment été suspendu il y a quelques semaines après un désaccord avec le staff de Memphis (épisode qui aurait fortement fragilisé la relation entre Ja et son équipe).

Malgré tout ça, plusieurs équipes devraient montrer de l’intérêt pour le meneur des Grizzlies lors du mois à venir. Parce que Morant, il n’a que 26 ans et était encore – il n’y a pas si longtemps – l’un des joueurs les plus spectaculaires et performants en NBA (All-Star et All-NBA).

Parmi elles, il y en a trois qui ressortent :

Ce n’est pas la première fois que ces équipes sont citées dans le dossier Ja Morant. Quand ce dernier a été suspendu par les Grizzlies en début de saison, il y aurait eu des discussions internes et même des contacts avec Memphis pour monter un transfert. Les Grizz’ n’étaient alors pas ouverts à l’idée de couper les ponts avec Ja, mais désormais c’est le cas.

Miami est intéressé par le challenge de remettre Morant sur les bons rails, lui qui pourrait profiter de la structure / culture du Heat pour se relancer. La franchise floridienne possède des picks de draft et des jeunes joueurs (ce que recherche Memphis en échange), ainsi que des gars talentueux sur des contrats transférables, pour monter un package intéressant. Le Heat peut-il se séparer de Tyler Herro pour obtenir Ja ? Un deal autour d’Andrew Wiggins + Simone Fontecchio avec un pick de draft ? Il y a des options. Il faudra surveiller aussi le cas Terry Rozier, contrat expirant de 26 millions de dollars mais dont le statut est très flou actuellement suite aux accusations de paris truqués.

Les Bucks sont un candidat naturel à un transfert étant donné qu’ils cherchent par tous les moyens d’obtenir du soutien pour Giannis Antetokounmpo. Le deal pourrait se construire autour des contrats de Kyle Kuzma et Bobby Portis pour matcher le salaire de Morant, en incluant le jeune meneur prometteur Ryan Rollins + leur pick de premier tour à la Draft 2031. Un package que Memphis pourrait sérieusement étudier.

Quant aux Wolves, on connaît leur manque sur le poste 1, avec le déclin de Mike Conley et l’incapacité du jeune Rob Dillingham à step-up. Minnesota se retrouve donc naturellement dans les rumeurs, mais la situation financière de la franchise et le profil de ses assets rend un transfert plus compliqué (précisions ici).

Les Raptors, les Kings ou encore les Clippers sont d’autres équipes actuellement présentes dans les rumeurs pour Ja Morant. Pour rappel, il est actuellement dans la troisième année d’un contrat de cinq saisons (jusqu’en 2028), pour 40 millions de dollars par an.

Alors, vous le voyez aller où en cas de transfert ?