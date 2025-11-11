Dossier Ja Morant : les Wolves ont contacté les Grizzlies

À la ramasse sur les parquets, récemment suspendu, dans les rumeurs de transfert, Ja Morant fait beaucoup parler de lui en ce moment. Son avenir à Memphis est incertain et plusieurs équipes commencent à tâter le terrain. Parmi elles ? Les Minnesota Timberwolves.

C’est l’insider Jon Krawczynski, qui couvre les Wolves pour The Athletic, qui a balancé l’info ces dernières heures :

« Les Wolves ont contacté Memphis pour Ja Morant, histoire de tâter le terrain (pour un potentiel transfert). Il n’y a rien d’imminent, mais si on arrive en décembre et que les Wolves n’ont toujours pas réussi à trouver une vraie solution sur le poste de meneur, alors je pense qu’ils pourraient être plus insistants pour essayer d’obtenir Ja Morant. »

Si la franchise de Minnesota est souvent citée parmi les candidats à un potentiel transfert de Morant, c’est parce qu’elle a un gros trou sur le poste de meneur, trou qui peut plomber les chances des Wolves dans une Conférence Ouest assez hardcore.

On adore Mike Conley mais il a 38 balais et ça se ressent. Le sophomore Rob Dillingham est talentueux balle en main, mais il est surtout inexpérimenté et peine à convaincre les Wolves (seulement 13 minutes par match). Donte DiVincenzo est un bon joueur mais pas un meneur naturel.

Tout cela met pas mal de pression sur Anthony Edwards et Julius Randle pour gérer le playmaking, alors qu’ils sont avant tout des scoreurs.

Ceci étant dit, monter un transfert avec les Grizzlies pour Ja Morant risque d’être bien compliqué.

Certaines rumeurs indiquent que Memphis voudrait une star en échange de Ja, ou une combinaison avec de nombreux picks de draft et des jeunes joueurs. Les Wolves ont déjà refourgué pas mal de picks dans des trades précédents (notamment celui de Rudy Gobert) et ne possèdent pas vraiment de jeunots à très fort potentiel. Seul Jaden McDaniels (25 ans), excellent défenseur et en gros progrès offensivement, pourrait vraiment intéresser les Grizzlies, mais on ne voit pas du tout Minnesota le lâcher pour Ja Morant.

On rappelle aussi que les Wolves sont la cinquième équipe la plus dépensière en NBA et qu’ils sont au-dessus du premier apron (avec les restrictions qui vont avec). Cinq joueurs touchent entre 21 et 45 millions de dollars à l’année, formant ainsi 75% de la masse salariale. Autant dire qu’il y a un vrai challenge financier à relever à chaque fois que les Wolves tentent d’ajouter une star à leur roster.

Depuis son arrivée à Minneapolis, le manager Tim Connelly a néanmoins prouvé qu’il était capable de réaliser des gros coups, parfois totalement inattendus. Cela représente une raison suffisante pour surveiller les Wolves dans le dossier Morant, malgré les nombreux obstacles entourant un potentiel transfert.