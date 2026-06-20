L’un des meilleurs joueurs de basket-ball français a pris sa retraite. Nando de Colo s’est retiré ce vendredi, à quelques jours de ses 39 ans, en faisant ce qu’il fait de mieux : gagner. Dernier match de sa carrière et dernier titre, champion de Turquie avec Fenerbahçe.

Nando de Colo possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du basket-ball français. En plus de ses innombrables titres nationaux, le meneur de jeu a remporté deux fois l’EuroLeague, en a été le MVP, le MVP du Final Four, l’EuroCup également et est passé à un shoot de Ray Allen de remporter une bague NBA.

En sélection, c’est aussi très garni avec six médailles dont le titre à l’EuroBasket 2013 et deux breloques d’argent aux Jeux olympiques. Ce vendredi 19 juin, c’est une légende qui a disputé son dernier match.

Nando de Colo, l’un des plus grands basketteurs 🇫🇷 de l’histoire a pris sa retraite hier soir (sur un dernier titre de champion de Turquie).

Un talent exceptionnel et un palmarès XXL aussi bien en club qu’avec l’Équipe de France.

Merci pour tout @NandoDeColo ! 🙏🙌 pic.twitter.com/C5nsFwooJe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2026

Et tous ces titres, Nando de Colo ne les a pas obtenu en étant au bon endroit au bon moment. Individuellement, le Français a toujours montré un niveau de jeu extraordinaire. Un maestro qui savait toujours trouver des solutions pour scorer avec une efficacité presque jamais vue, dans les plus grands championnats du monde.

En 13 saisons d’EuroLeague, sa ligne de statistiques moyenne est presque ridicule : 14,5 points, 3,7 passes décisives, 2,6 rebonds à 54,5% au tir dont 41,1% à 3-points et 93,5% AUX LANCERS !

Qui se souvient de la finale des JO 2024 de Nando de Colo ?

Après un tournoi compliqué, beaucoup pensaient qu’il était « cramé ». À l’expérience et au talent, il avait sorti une perf magnifique et a longtemps permis aux 🇫🇷 de croire à l’or.

Un symbole de sa détermination ! 🙌 pic.twitter.com/PjuCxwMs75

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2026

Au moment de sa retraite, il est le deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la compétition.

Que ce soit à Cholet, Valence, San Antonio, Toronto, Moscou, au Fenerbahçe ou à l’Asvel, le Français a réussi une carrière qui restera dans toutes les mémoires des fans français de basket-ball.

Merci pour tout Nando de Colo et bonne seconde carrière !