NBA Draft 2026 : la Mock Draft de la rédaction !

La NBA Draft 2026, c’est ce mardi ! Chaque année, la Draft NBA c’est le gros engouement, c’est la friandise de fin de saison. Alors nous, à la rédaction, entre Hexperts, on a bien réfléchi pour faire nos prédictions et rassembler tout ça dans une mock commune. C’est parti pour la Mock Draft 2026 sauce rédaction TrashTalk !

Nous avons choisi de faire comme s’il n’y allait avoir aucun transfert lors de la cérémonie. C’est une prédiction basée sur le niveau de talent de chaque joueur selon nous, son fit avec l’équipe associée et la logique de sélection des différentes franchises (exemple : pas quatre créateurs chez les Dallas Mavericks).

1. Washington Wizards : AJ Dybantsa

Ailier – BYU

Ces dernières heures, les rumeurs vont dans tous les sens autour de ce premier choix. Entre AJ Dybantsa et Darryn Peterson, la course ne semble pas terminée. Mais ces derniers temps, le premier nommé semblait être plus régulièrement en pole. Il semble être un choix plus safe, plus compatible avec les besoins des Wizards aussi et en plus il est passé sur le canapé de TrashTalk. Si ça ce n’est pas un argument…

2. Utah Jazz : Darryn Peterson

Arrière – Kansas

D’accord, l’arrière ne semble pas vouloir aller dans l’Utah, mais l’année dernière, Ace Bailey était dans le même cas et Danny Ainge a prouvé que ce n’était pas son problème. Darryn Peterson semble être le plus gros talent disponible à ce moment de la Draft, pourrait être un complément parfait à Keyonte George sur le back-court et le nouveau visage de la franchise.

Si l’on en croit @TheSteinLine, les Wizards envisageraient de plus en plus de drafter Darryn Peterson en 1 plutôt qu’AJ Dybantsa. 👀👀

D’autres insiders (@Sam_Vecenie) penchent plus pour Dybantsa.

L’incertitude est totale à 4 jours de la Draft ! pic.twitter.com/8wBbisMFur

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2026

3. Memphis Grizzlies : Cameron Boozer

Ailier-fort – Duke

Dans bien d’autres cuvées, Cameron Boozer aurait été le premier choix, mais il partage cette année le haut de l’affiche avec deux autres phénomènes. Mis à part quelques doutes sur ses capacités athlétiques, l’ailier-fort semble être le joueur parfait pour relancer un projet à Memphis. En complément, sur les ailes, de Jaylen Wells et Cedric Coward, c’est très, très sérieux.

4. Chicago Bulls : Caleb Wilson

Ailier-fort – North Carolina

Sauf énorme surprise, cette Draft ne s’annonce pas très compliquée pour Chicago, il y a un clair Top 4 dans les prévisions et les Bulls prendront celui qui sort du podium. Dans notre mock, c’est Caleb Wilson, peut-être un petit peu plus brut que les trois autres, mais quel potentiel ! L’ailier-fort s’inscrit dans la philosophie déjà annoncée par Bryson Graham, le nouveau président des opérations basket : de la taille, de l’envergure, des capacités athlétiques et de la puissance.

5. Los Angeles Clippers : Keaton Wagler

Meneur de jeu – Illinois

Dans cette armée de meneurs de jeu, Keaton Wagler semble être le plus à même d’évoluer à côté de Darius Garland. Mais au-delà du fit, son shoot, son talent à la passe et son leadership ne seront pas de trop du côté de Los Angeles. La pépite de l’Illinois est parfois comparée à Tyrese Haliburton, voire Shai Gilgeous-Alexander, et qui ne voudrait pas de ce type de joueurs dans la NBA actuelle ?

Alors que le Top 4 de la Draft semble fixé (Dybantsa, Peterson, Boozer, Wilson, ordre à définir), il sera surtout intéressant de voir qui sort à partir du pick 5.

D’après les dernières tendances partagées par @TheSteinLine :

– 5 : Keaton Wagler (Clippers)

– 6 : Mikel Brown Jr.… pic.twitter.com/joHomEK05O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2026

6. Brooklyn Nets : Mikel Brown Jr

Meneur de jeu – Louisville

Les Brooklyn Nets ont besoin d’une star ! Alors, oui, c’est dommage avec le recul d’avoir sélectionné quatre meneurs de jeu à la Draft l’année dernière pour en reprendre un en 2026, mais tant pis, Mikel Brown Jr aura le plus gros potentiel de l’effectif à la seconde où il entrera dans le vestiaire. Shooteur, flashy, capable d’énormes coups de chaud, il est l’un des joueurs les plus excitants de la cuvée.

7. Sacramento Kings : Darius Acuff Jr

Meneur de jeu – Arkansas

Peut-être le plus gros talent offensif de cette Draft. Un meneur de jeu qui fait des différences à chaque fois qu’il a le ballon dans les mains que ce soit au tir, au dribble ou à la passe. Et surtout un joueur qui représente tellement l’identité des Sacramento Kings. Excitant, avec un immense potentiel, mais de nombreux doutes notamment sur ses aptitudes défensives. En anglais, on dit « a match made in heaven », en français, on dit « Simon sera très heureux ».

8. Atlanta Hawks : Kingston Flemings

Meneur de jeu – Houston

Les Atlanta Hawks ont de très bons combo-guards avec C.J. McCollum (s’il prolonge) et Nickeil Alexander-Walker, mais ils n’ont pas de meneur de jeu pur, capable de poser le jeu et d’organiser l’attaque avec propreté. Ça tombe bien, il en reste un disponible dans notre mock avec Kingston Flemings. Et rien que d’imaginer son pick-and-roll avec Jalen Johnson nous met quelques étoiles dans les yeux.

J’ai beaucoup trop de chouchous dans cette Draft 2026 mais je vais quand même en garder que 4-5 histoire de pas saliver devant tout le monde.

Kingston Flemings

Brayden Burries

Morez Johnson

Cameron Carr

Allen Graves

Félicitations, je vais vous défendre corps et âmes en NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026

9. Dallas Mavericks : Brayden Burries

Arrière – Arizona

Brayden Burries semble tellement complet. Il est, dans cette cuvée, l’arrière le plus classique et efficace dans son rôle. Très bon shooteur, très bon défenseur, il est souvent comparé au prospect qu’était Klay Thompson en sortie de Washington State. S’il a la même adresse en NBA, Cooper Flagg pourra être ravi pendant les 15 prochaines années. On n’en est pas là, mais ce jeune duo a de quoi exciter les fans texans.

10. Milwaukee Bucks : Nate Ament

Ailier – Tennessee

C’est un secret de polichinelle, mais Giannis Antetokounmpo va sûrement partir de Milwaukee cet été. Alors quoi de plus logique que de sélectionner un prospect qui ressemble au Grec à son arrivée en NBA. Un très grand ailier qui semble être capable de tout faire sur le papier, mais manque pour l’instant de régularité, d’adresse et de force physique. Nate Ament est un très gros pari (voire un risque) que peuvent faire les Bucks puisqu’ils auront le temps de le développer.

11. Golden State Warriors : Aday Mara

Pivot – Michigan

Si son fit dans le système de Steve Kerr ne semble pas évident, il reste le pivot avec le plus de potentiel de cette Draft et ça tombe bien Golden State a besoin de taille et de talent. Ce géant qui apprend la pose d’écrans et développe sa capacité de playmaking avec Draymond Green… on clique. Aday Mara est un des joueurs les plus intrigants de cette cuvée et qui de meilleur que les Warriors pour transformer les mystères de la Grande Ligue en trésors ?

L’Espagnol Aday Mara, pivot de Michigan (champion NCAA), est peut-être le joueur le plus intimidant du Combine :

🔸 2m21

🔸 116 kilos

🔸 Envergure : 2m28

🔸 Taille avec les bras en l’air : 2m97 pic.twitter.com/4EH18Dbunq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026

12. Oklahoma City Thunder : Yaxel Lendeborg

Ailier-fort – Michigan

Alors si ce scénario arrive réellement ce mardi, toute la NBA sera probablement dégoutée. Yaxel Lendeborg est un gagnant, un joueur déjà presque parfait dans son rôle, expérimenté du haut de ses presque 24 ans qui se fonderait sans l’ombre d’une difficulté dans le système Thunder. Yax pourrait permettre à Oklahoma de laisser partir Lu Dort sans l’ombre d’un regret. Il n’y aurait pas meilleur profil pour prendre le relais.

13. Miami Heat : Labaron Philon Jr

Meneur de jeu – Alabama

Difficile de savoir si Miami aura vraiment ce pick à la Draft (ira potentiellement aux Bucks dans un trade de Giannis), mais si c’est le cas, ils ont un problème de meneur de jeu à résoudre. Kasparas Jakucionis est un bon profil de gestionnaire passeur, mais pourrait être complété / mis en compétition avec la qualité de drive et de scoring de Labaron Philon Jr. Le genre de joueurs qu’Erik Spoelstra peut transformer en chouchou des supporters du Heat.

14. Charlotte Hornets : Karim Lopez

Ailier – New Zealand Breakers

Peut-être plus un choix de fit que de talent, bien que Karim Lopez ait un très gros potentiel. Les Hornets manquent de profondeur sur les postes 3-4 et en recrutant ce forward très polyvalent, ils pourraient libérer de la masse salariale en transférant, pourquoi pas, des Grant Williams ou Josh Green contre d’autres profils plus intéressants/complémentaires des stars de l’effectif. Le Mexicain pourrait servir de connecteur entre LaMelo Ball, Brandon Miller et Kon Knueppel.

Voilà pour la Mock Draft 2026 de la rédaction de TrashTalk. Entre délibérations intenses, visions reçues de la part de formes de vie plus évoluées et analyses d’Hexpert, c’est comme ça que l’on voit le déroulé de cette première soirée. Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour enfin savoir si on a vu juste… ou si on s’est complètement plantés !