Evan Fournier forfait pour les matchs de l’Équipe de France en juillet

C’est la mauvaise nouvelle du jour pour les supporters des Bleus : Evan Fournier ne participera pas à la fenêtre de juillet avec l’Équipe de France, qui doit y disputer deux matchs de qualif pour la prochaine Coupe du Monde.

Il s’était rendu disponible il y a quelques mois auprès de Freddy Fauthoux, mais après une saison exceptionnelle – et donc usante – avec l’Olympiakos, Evan Fournier a donc décidé de ne pas en être en ce début d’été. Victorieux de l’Euroleague et MVP de la Finale, victorieux du championnat grec (et MVP de la Finale), Vavane est cuit, on le comprend, et il mettra donc à profit les prochaines semaines pour récupérer d’une saison aussi fatigante physiquement que mentalement. Il pourrait toutefois être présent sur le rassemblement du mois d’août, rien n’indiquant en tout cas pour l’instant qu’il le manquera.

Evan Fournier ne participera pas à la fenêtre internationale des Bleus en juillet.

Via @lequipe, Vavane a besoin de repos après une saison très usante avec l’Olympiakos (victoire en EuroLeague). Il envisage néanmoins d’être présent fin août.

Fournier sera remplacé par Gérald… pic.twitter.com/BOYzBTuNWX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2026



Toujours le premier à répondre présent en sélection, le King de Charenton va donc enfin souffler après avoir donné corps et âmes aux Reds de l’Olympiakos pendant des mois. Il sera remplacé chez les Bleus par Gérald Ayayi, MIP de Betclic Elite cette saison, et l’absence de Vavane se rajoute donc à celles d’Alexandre Sarr, Victor Wembanyama ou encore Isaïa Cordinier, pas idéal même si le vivier des Bleus reste suffisamment énorme pour voir venir cette fenêtre avec sérénité.

Les Bleus affronteront la Belgique le 3 juillet et la Finlande le 6, sans Evan donc, mais avec la ferme intention de décoller dans le Groupe G et de se mettre à l’abri avant la fenêtre du mois d’août. Chiche ?