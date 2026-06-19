Éliminés salement au second tour des Playoffs par le Thunder, les Lakers aimeraient retrouver leur lustre d’antan. Drivée par Luka Doncic et ce qu’il reste de LeBron James, la franchise californienne doit trouver du sang neuf pour redevenir compétitive. C’est pas nous qu’on le dit, c’est Luka Doncic en personne.

D’après des infos de Dave McMenamin d’ESPN, Luka Doncic aurait donc fait savoir à ses dirigeants qu’il aimerait beaucoup voir ses Lakers se renforcer cet été. C’est pas contre Luke Kennard ni Rui Hachimura hein, mais Lulu veut du All-Star et on le comprend, d’autant plus que le troisième homme des Lakers – Austin Reaves – pourrait bien quitter L.A. cet été.

Luka Doncic a clairement fait savoir aux Lakers qu’il voulait une équipe armée pour le titre la saison prochaine, avec des shooteurs et surtout un pivot de premier plan.

Parmi les intérieurs que pourraient viser les Lakers :

– Jalen Duren

– Walker Kessler

– Mitchell Robinson… pic.twitter.com/O9vj1NoFTl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2026



Parmi les cibles potentielles des Lakers, toujours selon Dave McMenamin ? Les pivots Jalen Duren, border MIP cette saison bien que nullissime en Playoffs, Walker Kessler, pivot solide du Jazz, et Mitchell Robinson, probablement décalqué au Hennessy à l’heure où on vous parle après la parade d’hier soir dans les rues de New York.

Luka Doncic a besoin d’un pivot « elite » pour jouer ses pick and roll, si possible pour défendre son cercle et chopper quelques rebonds, ce que ne sont ni Deandre Ayton ni Jaxson Hayes actuellement.

Avec un Luka level MVP et un LeBron en 23/8/8 du haut de ses 76 ans, il ne manque pas grand chose aux Lakers pour passer un cap. Luka a jeté un pavé dans la mare, aux dirigeants d’aller le chercher avec une solide canne à pêche.