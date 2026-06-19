Detroit voudrait profiter du feuilleton Giannis pour récupérer… Tyler Herro

Selon les informations de Marc Stein, les Pistons explorent activement plusieurs pistes pour renforcer leur effectif avant la saison prochaine. Parmi elles, un scénario de transfert à trois équipes dans le cadre du feuilleton Giannis pourrait permettre à Tyler Herro de rejoindre Detroit, tandis que le Grec prendrait la direction du Heat.

L’objectif des Pistons est clair : entourer davantage Cade Cunningham avec des joueurs capables d’apporter du scoring et une menace extérieure constante (Duncan Robinson, il est très gentil, mais ça va deux minutes visiblement). Après la saison de la confirmation, la franchise de Motor City doit passer un cap et ne refuserait pas un nouveau profil offensif pour soulager son meneur vedette.

Tyler Herro apparaît donc comme un très bon choix, d’autant plus que le mec est cité sur le départ depuis un petit moment. L’arrière du Heat sort de plusieurs saisons solides offensivement et possède les qualités de tir et de création recherchées par Detroit.

Tyler Herro pourrait débarquer à Detroit dans le cadre d’un transfert à 3 envoyant Giannis à Miami.

Les Pistons veulent ajouter du scoring et du shoot extérieur à côté de Cunningham.

Autres joueurs sur les tablettes de Detroit : Coby White, Zach LaVine et Isaiah Joe.… pic.twitter.com/janvgGMQ43

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2026

Herro n’est toutefois pas le seul nom étudié par les Pistons visiblement. Toujours selon Marc Stein, des noms comme Coby White, Zach LaVine ou encore Isaiah Joe figurent également sur les tablettes de la franchise. Ce genre de profils répondraient au besoin d’apporter de l’adresse à trois points et une production offensive complémentaire à Detroit.

Quoi qu’il arrive, le feuilleton Giannis risque bel et bien d’être l’élément central de cette affaire (ou du moins le déclencheur). Detroit semble déterminé à accélérer et à bâtir un effectif plus compétitif autour de Cade Cunningham… reste à savoir quelle piste se concrétisera dans un été qui s’annonce particulièrement mouvementé.