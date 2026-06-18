Austin Reaves dans le viseur des Nets, les Lakers peuvent-ils riposter ?

Selon The Athletic et Yahoo Sports, les Nets prévoient d’offrir un contrat max à Austin Reaves cet été, estimé à 178 millions sur 4 ans. Les règles de la ligue permettent aux Lakers de lui proposer plus, mais le choix sera difficile alors que l’équipe doit se densifier en termes de niveau pour espérer plus la saison prochaine.

Austin Reaves, de la côte Ouest à la côte Est ? Le joueur des Lakers est prisé par plusieurs équipes, selon diverses sources concordantes. Nets en tête, mais aussi Hawks ou encore Pistons. Avantage à Brooklyn, qui peut offrir le maximum possible à la star des Lakers sans souffrir financièrement puisque l’équipe est en reconstruction.

Les Nets devraient offrir un contrat max de 4 ans et 178 millions de dollars à Austin Reaves, agent libre cet été.

Les Lakers peuvent offrir jusqu’à 239 millions sur 5 ans.

Reste à voir si Los Angeles va lui offrir un tel pactole. Si la réponse est non, le dossier pourrait… pic.twitter.com/OcQSfBJpB8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026

Côté Los Angeles, le choix est difficile. Les Angelinos peuvent monter à 239 millions sur 5 ans, mais cela serait un sacré poids pour une équipe qui a montré son manque criant d’équilibre des deux côtés du terrain. Recruter un intérieur référence pour jouer en pick and roll avec Luka Doncic et défendre dur ? Sur le papier, c’est le rêve. Mais il faudra le payer.

Et sans s’attarder sur un profil particulier d’ailleurs, la formule gagnante pour un titre est aujourd’hui d’associer deux à trois joueurs stars dans un ensemble de huit ou neuf profils solides et capables d’assumer en Playoffs. Un groupe qui vaut bien évidemment cher, et qui ne permet pas de « surpayer » trop de joueurs.

En profitant de cette réflexion en Californie, les Nets peuvent eux récupérer un gros profil pour amorcer une nouvelle phase sportive, avec un Michael Porter Jr. qui a bien profité de cette saison au scoring. Il faut juste espérer qu’une arrivée potentielle de Reaves sur la ligne arrière ne soit pas un frein pour le développement de Nolan Traoré, joueur français des Nets.