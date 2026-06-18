NBA Draft 2026 : pourquoi n’y aura-t-il pas de Français ?

Après plusieurs cuvées très à l’avantage des joueurs Français, aucun ne sera choisi à la Draft cette année en NBA. Alors pourquoi ce trou d’air au milieu de si belles générations ?

Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Zaccahrie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün ont tous été sélectionnés dans le Top 10 de la Draft ces dernières années. Rajoutez à cela les six tricolores choisis en 2025 et vous obtenez une magnifique habitude de voir des représentants de l’Hexagone serrer la main d’Adam Silver à la mi-juin. Malheureusement, cette cuvée 2026 s’annonce bien moins brillante.

Un Français est tout de même allé loin dans le processus de Draft cette année en retirant son nom à la dernière minute.. Marc-Owen Fodzo Dada, le meneur de jeu du SLUC Nancy, un meneur de jeu d’1m90 talentueux avec le ballon entre les mains.

The NBA announced today that 38 players have notified the league that they wish to be removed from the list of “early entry” players eligible for selection in the NBA Draft 2026. Following the NBA’s early entry withdrawal deadline of 5 p.m. ET on June 13, 2026, the NBA will… pic.twitter.com/VwfL4qsQJH

— NBA Communications (@NBAPR) May 28, 2026

Il n’y a jamais eu aussi peu de joueurs, même américains, tentant leur chance à la Draft depuis plus de 20 ans et cela s’explique par l’émergence du NIL (Name, Image and Likeness). Un dispositif permettant aux athlètes NCAA de gagner de l’argent grâce à leur image. Beaucoup de joueurs peuvent toucher presque autant de dollars en université qu’en étant sélectionné au deuxième tour. Ils préfèrent alors continuer à se développer en attendant une meilleure fenêtre de tir. De ce fait, même si des Français avaient particulièrement crevé l’écran en March Madness, peut-être auraient-ils fait le choix de rester un peu plus longtemps dans le monde étudiant.

Mais la réalité, c’est que cette génération 2026 était plus faible côté bleu-blanc-rouge que les précédentes. Il y a un an, les mock-drafts ne prévoyaient la sélection que d’un tricolore : Adam Atamna. L’arrière de l’ASVEL a réalisé une saison de belle facture en première division avec des performances au scoring comme ses 24 points face à Monaco, mais a choisi de continuer à « prendre du gallon ». Il n’a encore que 18 ans.

🇫🇷 Adam Atamna opted out of the NBA draft this year per @DraftExpress

Personally think this was the right decision. Atamna has the talent to be a potential lotto pick next year, should he find the right situation overseas or in the US next year. Electric scoring prospect pic.twitter.com/Q2UW6UkgaM

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) April 25, 2026

Adam pourrait de nouveau intéresser les scouts la saison prochaine dans une cuvée qui s’annonce bien plus bleue. Certaines premières mocks le font apparaître au second tour avec Matthys Mahop et Oscar Wembanyama. Plus haut, Cameron Houindo et surtout Hugo Yimga-Moukouri sont « attendus » dans le Top 20. En 2028, Nathan Soliman pourrait peut-être être sélectionné très haut s’il continue sa progression.

Alors rien à craindre pour le moment, cette cuvée 2026 semble plus relever de l’exception que de la fin d’une génération dorée. En attendant, bonne chance à Marc-Owen Fodzo Dada pour la cérémonie !