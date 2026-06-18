Des photos qui font plaisir à voir circulent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En effet, les mythiques Cavs de 2016 de LeBron James se sont réunis dix ans après leur sacre, autour d’un voyage golf, vin et rigolade au Royaume-Uni. Au total six anciens joueurs ont répondu à l’appel pour des retrouvailles aux bons souvenirs d’antan… et une absence en particulier, celle de Kyrie Irving, fait beaucoup parler !

À l’approche du 10e anniversaire du premier titre NBA de l’histoire des Cleveland Cavaliers, plusieurs loustics de l’épopée de 2016 se sont retrouvés au Royaume-Uni. LeBron James, Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson, Richard Jefferson et Channing Frye ont partagé sur les réseaux sociaux des images de leur séjour entre Londres et l’Écosse, mêlant golf, dégustations de vin et visites touristiques.

Les mecs ont visiblement fait fonctionner le groupe WhatsApp pour enfin se réunir et se rappeler de la bonne époque. Au programme 36 trous de golf par jour en sirotant des cocktails et dégustation de Château Petrus 1982 (oui, oui, vous avez bien lu… excusez nous d’exister hein !).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tristan Thompson (@realtristan13)

Une absence qui fait beaucoup de bruit

L’absence de Kyrie Irving, acteur majeur du succès de ces Cavs n’est pas passée inaperçue. Sur Instagram, les fans se sont déchainés pour comprendre pourquoi Uncle Drew était absent jusqu’à ce que J.R. Smith clarifie la situation.

Ce bon vieux Gérard a affirmé que l’actuel meneur des Dallas Mavericks avait bien été invité mais qu’il avait « ignoré » le groupe et ses coéquipiers ! Une nouvelle qui fait lever le sourcil et qui interroge beaucoup (d’autant plus que selon plusieurs sources, Kyrie était simplement déjà pris par des obligations basket aux States).

« Il ne manque personne. Il (Kyrie) a été invité et nous a tous ignoré. Alors arrêtez avec ces conneries »

Le légendaire Gérard Smith a indiqué que Kyrie avait été « invité mais qu’il a ghosté tout le monde ».

Selon @ScoopB, Irving aurait plutôt été retenu par divers engagements aux USA (NBPA Top 100 Camp, événements avec ANTA…)

Voilà, vous en faites ce que vous voulez. https://t.co/xTJUzAGfCb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026

Malgré cette absence, les anciens champions ont célébré ensemble le dixième anniversaire de leur exploit historique et ont l’air de bien s’éclater entre papys !