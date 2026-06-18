Les Knicks iront à la Maison Blanche pour célébrer leur titre NBA

Alors qu’ils s’apprêtent à parader aujourd’hui dans les rues de New York pour fêter leur nouveau titre de Champions NBA, les Knicks se rendront également à la Maison Blanche pour célébrer cet exploit. La date est encore inconnue, ce seront les premiers à se rendre au palais présidentiel sous Donald Trump.

C’est par James Dolan, propriétaire des Knicks, que l’on a appris l’info. Lui qui avait déjà invité Donald Trump pour le Game 3 des Finales NBA au Madison Square Garden, s’est vu recevoir une invitation du président pour venir fêter le titre à la Maison Blanche. Invitation acceptée par Dolan.

Le proprio James Dolan a annoncé que les Knicks ont reçu une invitation de Donald Trump pour aller à la Maison Blanche et célébrer le titre.

Les Knicks ont accepté et deviendront ainsi la première équipe championne NBA à aller voir le Président Trump. (via @TheAthleticNBA)

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Pas quelque chose d’anodin, bien au contraire. Depuis 2017 et le boycott des Warriors, aucune équipe n’avait rendu visite à la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump. Les Knicks seront les premiers.

Pas encore de date précise connue. Avant ça, Jalen Brunson et compagnie vont célébrer collectivement cet après-midi avec l’ensemble de la Big Apple. Début de parade à 16h, heure française, diffusé sur le League Pass. Il y a moyen d’avoir de très belles images !

La parade des Knicks doit officiellement commencer à 10h du matin heure de New York, donc 16h chez nous.

Elle sera diffusée sur le NBA League Pass.

Journée inoubliable à venir pour les fans des Knicks 🔥🔥 https://t.co/mKEFbCtbTv

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Source texte : The Athletic