Devin Booker va changer de numéro la saison prochaine

Petite info post Finales NBA et pre-Draft, Devin Booker devrait changer de numéro la saison prochaine. Ouais on sait, on est vraiment dans la période creuse niveau news là hein.

A voir si tout ça l’aidera à enfin gagner un titre, mais Devin Booker a pris une décision drastique selon l’insider Evan Sidery : il va changer de numéro la saison prochaine et passer du 1 au 15, comme en sélection nationale.

A confirmer mais Devin Booker devrait changer de numéro la saison prochaine.

Au revoir le #1, bonjour le #15, numéro qu’il porte chez Team USA. pic.twitter.com/ATE6ABtrEo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026



Toujours selon Evan Sidery, il semblerait que ce numéro 15 soit à la fois un hommage à son père et à… Kobe Bryant, dont le changement de numéro en cours de carrière aurait inspiré l’arrière des Suns. Les plus grands ont changé au moins une fois de numéro (LeBron, Michael Jordan, Kobe…), alors pourquoi pas redonner une nouvelle impulsion à sa carrière avec ce choix.

Il ne faudra pas oublier quand même que son principal lieutenant en attaque se nomme Dillon Brooks, mais autant ne pas y penser et parler de numéro de maillot, ça vaut mieux.