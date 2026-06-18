Trae Young (Wizards) décline sa player option et sera agent libre

À moins de deux semaines du début de la Free Agency, le meneur star des Wizards Trae Young a officiellement ajouté son nom au marché des agents libres.

D’après Marc J. Spears, Ice Trae a en effet décliné sa player option de 48 millions de dollars sur la saison 2026-27, ce qui signifie que son contrat actuel se termine.

Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il va faire ses valises pour quitter Washington. Trae Young et les Wizards ont en effet l’intention de négocier un nouveau contrat (dans les 40 millions de dollars par saison) qui gardera le meneur de 28 ans dans la capitale pour les années à venir.

Pour rappel, Young a été recruté par la franchise de D.C. via un transfert en janvier dernier. Les Wizards ont aussi recruté Anthony Davis et choisiront en premier à la Draft 2026, de quoi avoir des ambitions pour la saison prochaine.

Trae Young va décliner sa player option (48M de dollars) pour devenir agent libre cet été.

C’était plus ou moins prévu, Ice Trae et les Wizards voulant négocier un contrat à long terme.

Néanmoins, plusieurs équipes pourraient tenter de le recruter cet été.

(@MarcJSpears) pic.twitter.com/d3P6QPQfoQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026

Bien sûr, il existe toujours un scénario dans lequel les négociations n’aboutissent pas, ouvrant une brèche pour d’autres franchises intéressées par les services du meneur quatre fois All-Star. On sait par exemple que le Heat garde un œil sur le dossier, surtout dans le cas où Giannis Antetokounmpo file entre les doigts de Pat Riley.

Mais Young semble motivé à l’idée de porter les Wizards le plus haut possible, histoire de fermer des bouches après n’avoir joué que 15 matchs la saison dernière.

« Je n’ai jamais été aussi sous-estimé de ma vie, même quand j’étais au lycée ce n’était pas à ce niveau. […] Croyez-moi, j’entre seulement dans mon prime. » – Trae Young

Trae Young:

“This is the most slept on I’ve been in my whole life… Imagine the Wizards as the No. 1 team in the East next year. What people gonna be saying?”

(via @thepivot, h/t @GregFinberg) pic.twitter.com/x81W4Hsvzd

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 9, 2026