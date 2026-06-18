TrashTalk Award – Finales NBA 2026 : qui a parlé le plus fort ?

Les Finales NBA ont rendu leur verdict, et bien évidemment, qu’auraient été ces Finales sans une pointe de trashtalking entre Spurs et Knicks, qui ont usé de différents stratagèmes pour déstabiliser l’autre. A ce petit jeu, c’est la franchise de New York qui a gagné, et c’est à vous de décider qui a eu la plus grande gueule.

La dernière édition du TrashTalk Award a été remportée par l’antagoniste originel Dillon Brooks.

Game 1

A San Antonio, dès le Game 1, les Spurs ont décidé de troller dès l’annonce de la composition des équipes, lorsque le 5 majeur des Knicks a été présenté, une musique de cartoon a retenti dans le Frost Bank Center. Dommage pour eux, ce sont bien les personnages de dessins animés qui sont sortis vainqueurs de ce Game 1 et de prendre directement l’avantage du terrain.

The Spurs TROLLED the Knicks with cartoon music for their player intros 😭 pic.twitter.com/p8KiZ6f7Uz

— BrickCenter (@BrickCenter_) June 4, 2026

On notera aussi la belle image entre José Alvarado et Julian Champagnie, deux enfants de New York qui s’affrontent aujourd’hui sur la plus grande scène du basket-ball américain. Le meneur Portoricain marque de loin et chambre Champagnie qui défendait sur lui, en le toisant du regard, mais l’ailier des Spurs rend la pareille à son homologue sur l’action suivante et toise à son tour son adversaire du regard. Tout ce qu’on aime, et avec le sourire s’il vous plait.

Le trashtalking 🤌🤌🤌 pic.twitter.com/9WpsrRLCL3

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A la fin du match, Josh Hart s’est pointé en conférence de presse et a chambré Arsenal, qui venait fraîchement de perdre la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint Germain. En bon fan de Chelsea, Hart n’a pas manqué de rappeler à tous le nombre de C1 remportées par les Gunners à ce jour.

« Est-ce qu’ils ont déjà gagné la Champions League ? Cela fait combien de temps qu’ils sont là ? Ils l’ont jamais gagné ? Okay.

Londres est bleu, jamais rouge. Allez Chelsea. »

Josh Hart qui envoie une balle perdue à Arsenal en pleine Finales NBA. 🤣🤣pic.twitter.com/DfxsZJQytn

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Game 2

Les Spurs ont remis ça avec la musique de cartoon, et les Knicks ont remis ça avec la victoire, mais ce ne sont pas les seuls éléments à retenir de ce Game 2. Charles Barkley a décidé de faire irruption dans cette rubrique en ayant quelques mots bien sentis à l’encontre de Victor Wembanyama.

« Wemby est en état de choc actuellement. Ça se voit ça fait longtemps qu’il s’est pas fait botter les fesses ainsi. Il va bientôt dominer toute la NBA, mais à l’heure actuelle il se fait dominer. KAT l’emmène au charbon. »

Charles Barkley

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Les fans des Knicks, qui ont pris leurs quartiers dans le Texas pour les deux premiers matchs de ces Finales NBA, ont décidé de troller sévère après avoir remporté les deux premiers matchs en terrain hostile. La confiance règne chez les fans de NYC et ils l’ont bien fait savoir au Frost Bank Center en s’époumonant avec un chant peu équivoque.

« KNICKS IN 4 ! »

Au coeur de la salle des Spurs.

🥶🥶🥶pic.twitter.com/LaI0KiHyvC

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Pendant le match, Mikal Bridges, qui a quasiment été parfait, n’a pas manqué de chambrer les Spurs sur chaque panier inscrit ou presque, et Mitchell Robinson, qui avait quant à lui pris une faute technique pour un accrochage avec Wemby, a vu cette faute révoquée, et il n’a pas manqué de réclamer le retour de son argent.

Mitchell Robinson reacts to the NBA rescinding his technical foul against Victor Wembanyama in Game 2 of the NBA Finals:

« Yep, gimme my money back 🤘🏽

[via IG/Knicksfantv] pic.twitter.com/e1WEYYQxS5

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Game 3

Au-delà des sifflets envers le Président Donald Trump, pas grand chose à signaler au niveau du trashtalking pour ce Game 3, si ce n’est Karl-Anthony Towns qui hurle sur De’Aaron Fox après avoir bougé ce dernier dans la raquette. Mais Stephon Castle ne s’en laisse pas conter car c’est lui qui toise ensuite Karl-Anthony Towns après un gros panier avec la faute.

ÇA TRASHTALK pic.twitter.com/p3YYNW7SFH

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Le and one de Steph Castle + trashtalking sur Karl Anthony Towns pic.twitter.com/S3CtOEjEYR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026

Game 4

Dans ce Game 4, Victor Wembanyama et Mitchell Robinson ont été au centre de l’attention, Wemby a provoqué son adversaire, qui a commis une faute de frustration sur l’action suivante.

Victor Wembanyama score magnifiquement sur Mitchell Robinson.

Le pivot des Knicks répond sur la possession d’après par un coup de coude (léger) dans le cou.

Faute flagrante sifflée et Wemby qui célèbre en lui disant qu’il est dans sa tête ! 😱 pic.twitter.com/21EkBKxBZn

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Note en trashtalking : 179/10 ! 😭pic.twitter.com/hMeUJJVDJL

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On pouvait penser que le momentum était en train de s’inverser et que les Spurs allaient effectivement revenir, mais ça c’était avant ce choke monumental des Spurs en deuxième mi-temps. Une fois l’avance de 29 points dilapidée, Charles Barkley s’est occupé du cas de De’Aaron Fox, coupable d’une grosse erreur en fin de match qui a précipité la chute des Spurs.

Charles Barkley s’emporte sur De’Aaron Fox :

« C’était une action d’imbécile, il ne devait pas prendre ce shoot. » 😳pic.twitter.com/uFrw5tybXp

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Game 5

Autrefois coéquipiers aux Spurs, Victor Wembanyama et Jeremy Sochan étaient adversaires pour ces Finales NBA, et l’intérieur Polonais a clairement tout donné pour sa nouvelle équipe. Alors que leur complicité dans le Texas était belle à voir, aujourd’hui ils sont « ennemis ». Sochan n’a pas hésité à aller provoquer Wemby durant un temps-mort, sourire aux lèvres, tout en essayant de le bousculer. Le pivot Français ne lui a même pas adressé un regard et s’est contenté d’envoyer son épaule dans son menton.

Jeremy Sochan qui trashtalk Wemby 🍿 pic.twitter.com/KueQAaLxlX

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Même s’il était déjà sûr d’être champion NBA pour avoir joué dans les deux teams, Jeremy Sochan aura bien une bague de la part des Knicks, ça vaut bien un cigare avec Jordan Clarkson sur son ancien parquet non ?

😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/jT67qv5HeT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026