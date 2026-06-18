WNBA : Dominique Malonga, Carla Leite et Gabby Williams cartonnent

Il y avait six matchs la nuit dernière en WNBA, et forcément un paquet de Françaises sur le pont. Cocorico, certaines d’entre elles ont cartonné, notamment la reine Gabby Williams et les princesses Carla Leite et Dominique Malonga.

Les résultats de la nuit

Connecticut Sun – Washington Mystics : 81-88

: 81-88 Chicago Sky – New York Liberty : 95-96

: 95-96 Golden State Valkyries – Dallas Wings : 91-80

– Dallas Wings : 91-80 Los Angeles Sparks – Minnesota Lynx : 83-99

: 83-99 Phoenix Mercury – Las Vegas Aces : 76-86

: 76-86 Portland Fire – Seattle Storm : 94-89

Dans le premier match de la soirée les Mystics de la capitale sont allées battre le Sun de Rachid Meziane, grâce notamment aux pulpeux 26 points et 12 rebonds de Sonia Citron. Pour Connecticut Leila Lacan a planté 11 points, Nell Angloma 4, dans une équipe qui a toujours autant de mal à gagner des matchs (2-14). Côté Liberty de New York, belle perf de Pauline Astier en sortie de banc (9 points, 5 rebonds et 4 passes) alors que Marine Johannes a été maladroite (1/5). Le Liberty l’emporte à Chicago et valide de ce fait sa place en finale de la Commissioner’s Cup.

Dans un match beaucoup plus à l’Ouest, nos deux Françaises des Valkyries ne l’étaient pas, à l’Ouest. En effet, Gabby Williams a confirmé qu’elle était une vraie All-Star en envoyant 25 points face aux Wings de Paige Bueckers, quand Janelle Salaün était elle aussi solide avec 11 points en sortie de banc.

Gabby Williams and Kaitlyn Chen had the Bay bumpin’ tonight 🔥

In the home win, Gabby and Kaitlyn combined for 40 PTS to get the dub for the @valkyries!

Williams: 25 PTS | 4 AST | 3 REB | 2 3PM

Chen: 15 PTS | 2 REB | 2 AST#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner’s Cup |… pic.twitter.com/TZJU7X55ox

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A Los Angeles les Sparks se sont inclinés face au Lynx, toujours privé de Napheesa Collier mais porté par la rookie Olivia Miles (31 points à 12/15) et une Kayla McBride record derrière la ligne à 3-points.

⚡️ McBride moves past Thompson on leaderboard ⚡️

With her second three in the 3Q of the Lynx’s win, Kayla McBride passed Tina Thompson on the all‑time three-point makes list, moving into 5th place! #WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase https://t.co/mrSweHbINv pic.twitter.com/NRENMkcYUd

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Quelque chose ne bouge pas en WNBA, c’est la domination de A’ja Wilson. La quadruple MVP et favorite cette année encore a dégommé le Mercury avec 33 points, 10 rebonds et 5 steals, un mercredi au boulot pour Miss Adebayo. Jackie Young et Chelsey Gray ont lâché chacune 9 caviars, et en face le trio de Françaises Monique Akoa Makani / Noémie Brochant / Valériane Ayayi a été discret.

A’ja Wilson got it DONE tonight 🥵

She dropped a 30-piece to secure the @LVAces spot in the Commissioner’s Cup Championship Game!

33 PTS | 10 REB | 3 AST | 5 STL#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner’s Cup | @coinbase pic.twitter.com/iAFg1dTohD

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On garde le meilleur pour la fin avec le choc entre le Storm de Seattle et le Fire de Portland, et au coeur de ce match le « duel » entre deux cracks du basket français. Pour le Fire Carla Leite repart avec 20 points, 10 passes et la victoire, alors que Dominique Malonga tape son record en carrière avec 28 points, assortis de 11 rebonds, 3 passes et 3 contres !

Dom showed out tonight 💫

Dominique Malonga finished with a career-high 28 PTS, 11 REB, 3 AST and 3 BLKS, recording her first double-double of the season and fifth of her career. #WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/xov5d4try6

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La finale de la Commissionner’s Cup opposera donc le 30 juin les Las Vegas Aces au New York Liberty. La WNBA enchaine ce soir avec un petit match (Indiana – Atlanta), parfait pour ceux qui seraient un peu trop triste que la saison NBA soit terminée .

THE STAGE IS SET 🏆

The @nyliberty and @lvaces are headed to the 2026 WNBA Commissioner’s Cup Championship presented by @coinbase.

Who’s taking home the crown? 👑

📺 Watch LIVE June 30 on Prime pic.twitter.com/t9eL5iERSd

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