Dans une interview donnée il y a deux jours à BeIN Sports, Zaccharie Risacher est revenu sur sa difficile saison sophomore. Frustration due à un temps de jeu qui diminue, envie de tout casser avec les Bleus cet été, Zacch avait des choses sur le cœur.

Avec 12,6 points par match, quelques bribes montrées et une place d’indéboulonnable dans le starting five des Hawks, la saison rookie de Zaccharie Risacher était plutôt satisfaisante, moins pimpée qu’habituellement pour un n°1 de Draft mais pas cradingue non plus. Sa saison sophomore ? Beaucoup plus poussive avec 9,6 points par match, une place de titulaire perdue et même un temps de jeu réduit à peau de chagrin en Playoffs. Hors de la rotation le Zacch, ça fait mal à notre petit cœur et ça l’a également affecté, tu m’étonnes.

« Ça se ressent peu à peu, ce n’est pas aussi clair que je l’aurais souhaité. J’ai dû me concentrer davantage sur moi-même et m’assurer de continuer à avancer malgré l’adversité » « J’ai appris que parfois, même en faisant tout comme il faut, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. J’ai appris que la NBA est avant tout un business. »

Complètement snobé par Quin Snyder lors de la série face aux Knicks (3 matchs joués et 7,7 minutes de moyenne), un Quin Snyder d’ailleurs prolongé par les Hawks il y a quelques jours, Zacch sait qu’il a sa place en NBA et s’apprête à devoir livrer un vrai combat pour le prouver aux plus sceptiques…

« Ma place est sur un terrain de la NBA. Cela ne fait aucun doute. J’ai confiance en moi. Je rejoins l’équipe nationale cet été, j’ai hâte de reprendre, j’ai faim de basket. »

Après une rétrogradation sévère dans la rotation des Hawks, due en partie à l’arrivée de Jonathan Kuminga ou à l’explosion de Jalen Johnson et/ou Nickeil Alexander-Walker, Zaccharie va devoir montrer qu’il est plus qu’un mec qui se planque dans le corner. A Atlanta ou ailleurs d’ailleurs, car les circonstances font que l’ancien joueur de la JL Bourg a aujourd’hui une bonne tête de joueur transférable à partir du 1er juillet prochain.

Reverra-t-on Zaccharie Risacher avec le maillot des Hawks ? Pas sîur du tout cette affaire. On le verra en tout cas dans les prochaines semaines avec le maillot des Bleus et ça, ça nous fait des petits picotements partout. Parce qu’un gamin de 21 ans doit jouer au basket coûte que coûte.