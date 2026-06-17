NBA Draft 2026 : Présentation du Top 4 & nos chouchous ! Apéro TrashTalk

La Draft NBA 2026 n’est plus qu’à quelques jours. Alors avant de couvrir ça tous ensemble en live sur la chaîne Twitch de TrashTalk, on s’est dit qu’il fallait bien vous présenter les plus gros prospects de cette cuvée, avec même un petit bonus sur nos chouchous !

AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer, Caleb Wilson, voici les quatre noms principaux de cette Draft 2026 qui sont présentés dans ce magnifique vidéogramme animé par nos Hexperts maison. Mais comme on en a jamais assez, on en a aussi profité pour vous glisser quelques mots sur nos petits chouchous de la cuvée. Régalez-vous !

⭐ APÉRO SPÉCIAL DRAFT 2026 !!! ⭐

La Draft est dans moins d’une semaine, il fallait bien s’y plonger ! 💎

– Présentation du Top 4 de la cuvée.

– Qui sont nos chouchous ?

– Petit crochet Coupe du Monde

À TABLE !!! 🍿

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026