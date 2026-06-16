La Draft NBA 2026 commentée en direct le mardi 23 juin sur la chaîne Twitch de TrashTalk !

La saison est finie depuis quelques jours, ça veut forcément dire que la Draft NBA approche à grands pas, et donc avec elle, ce bon vieux live annuel entre Hexperts histoire de vivre la soirée tous ensemble. Prenez vos agendas et réservez votre nuit du mardi 23 juin, à 1h30 sur la chaîne Twitch de TrashTalk !

Qui de AJ Dybantsa ou Darryn Peterson finira à Washington avec le 1st pick ? Y aura-t-il des surprises ? Des transferts ? Le dossier Giannis Antetokounmpo trouvera-t-il enfin son dénouement ? Tant de possibilités pour animer une soirée de folie entre pépères comme chaque année. De la rigolade et des analyses fines devant une nuit qui pourrait bien façonner l’avenir de la NBA, que demander de plus ? Alors rendez-vous dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juin à 1h30, sur la chaîne Twitch de TrashTalk pour vivre cette Draft NBA 2026 en direct !

⭐️ LA DRAFT 2026 COMMENTÉE EN DIRECT SUR TRASHTALK !! ⭐️

Qui sera le 1st pick ?! 🤔

Quels transferts vont avoir lieu ?!

Qui va faire le steal de la nuit ?!

RENDEZ-VOUS :

🗓️ LA NUIT DU MARDI 23 JUIN

🏀 À 1H30 DU MATIN

📺 https://t.co/agZWRvIjBb

LE LIVE 100% IMMANQUABLE !! 😍 pic.twitter.com/gOJV0it9ZH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2026