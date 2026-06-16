Le Heat toujours en pole position sur le dossier Giannis Antetokounmpo ?

Alors que les rumeurs fusent venant des quatre coins de la Grande Ligue, Giannis Antetokounmpo semble toujours avoir la même destination en tête de sa liste de souhait : le Heat de Miami. Des premiers détails sur le package proposé, à la réticence des Bucks, on fait le point !

C’est hier sur ESPN, que Brian Windhorst a relancé la machine à rumeurs. Alors que ces derniers jours le nom des Celtics revenaient dans beaucoup de bruits de couloir, l’insider américain a voulu remettre l’église au centre du village, ou plutôt le Greek Freak au milieu de la Floride : Giannis Antetokounmpo souhaiterait devenir un joueur du Miami Heat.

Giannis Antetokounmpo aurait toujours le Miami Heat au sommet de sa wish list. 👀👀

Pour rappel, le Freak peut être agent libre en 2027 et ainsi guider les négociations vers sa destination favorite.

(via @WindhorstESPN)pic.twitter.com/SU829Kg6rF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2026

Si le souhait de l’intéressé est aussi important, c’est parce qu’il est agent libre l’été prochain. Alors forcément même si une équipe qui ne l’intéresse pas pourrait offrir un plus gros package, bazarder une partie de son avenir pour l’avoir dans le baba un an plus tard et voir le Freak signer dans sa vraie destination de rêve, ça donne pas forcément envie.

Ça fait des mois voire des années que le nom d’Antetokounmpo est associé à la franchise de Pat Riley, qui toujours selon Windhorst, mais aussi Marc Stein, aurait proposé à Milwaukee un package autour de Tyler Herro, Kel’el Ware et Jaime Jaquez Jr. plus des picks de Draft (dont le pick 13 de cette année).

Le package du Heat pour tenter d’obtenir Giannis :

🔸 Tyler Herro

🔸 Kel’el Ware

🔸 Jaime Jaquez Jr.

🔸 13e choix de la Draft 2026

🔸 autre(s) choix de draft

Giannis semble vouloir aller à Miami, mais Milwaukee chercherait un meilleur package. Boston est à surveiller de près.… pic.twitter.com/KyaWdrb8dQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2026

La présence de ce pick 13 nous donne également une autre information : le transfert devrait se faire aux alentours de la Draft 2026, donc vers le 23 juin prochain, dans une semaine tout pile.

Il serait temps, ça fait plus d’un an que des nouvelles rumeurs arrivent sans cesse pour contredire les précédentes avant d’être contredites elles-mêmes la semaine suivante. Si cette arlésienne pouvait prendre fin, ça ferait sans doute du bien à tout le monde.

Cependant, rien n’est définitif. Si Milwaukee était 100% convaincu par le package du Heat, cette affaire aurait déjà été réglée depuis un bon moment. Boston est en embuscade malgré des réserves en interne sur le fait de devoir séparer le duo Brown/Tatum. On a encore une bonne semaine de rumeurs à vivre avant d’être fixé !