Les Spurs croient toujours en De’Aaron Fox (pour l’instant)

Beaucoup de questions entourent De’Aaron Fox après ses Finales NBA ratées et surtout l’ascension de son remplaçant Dylan Harper. Mais selon les derniers bruits de couloir, les Spurs font toujours confiance au Renard.

Un transfert ? Un spot en sortie de banc ? Statu quo ?

Suite au fiasco face aux Knicks, la place de Fox à San Antonio semble clairement fragilisée, à tel point qu’on s’interroge sur son rôle et son avenir à Fort Alamo. Mais visiblement, les Spurs se posent moins de questions que nous.

Voici ce qu’a indiqué l’insider Brian Windhorst, tout récemment sur SportsCenter (via RealGM) :

Les Spurs ne devraient pas bouger sur le dossier De’Aaron Fox.

Malgré des Finales ratées et l’ascension de Dylan Harper, San Antonio croit toujours en Fox et ne compte pas le lâcher.

Pour rappel, Fox entre dans la première année d’un contrat de 229M sur 4 ans.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2026

All-Star cette saison, De’Aaron Fox a raté ses Playoffs et surtout ses Finales NBA. Certes il n’était pas à 100% physiquement (cheville) mais il a carrément été l’une des raisons de la défaite des Spurs, avec notamment cette fin de match catastrophique lors du Game 4 à New York. Et ça, ça pique pour un joueur expérimenté, réputé pour être clutch, et dont le contrat est exorbitant (229 millions de dollars sur quatre ans).

Néanmoins, les Spurs pensent que Fox peut rebondir la saison prochaine afin de mettre cet épisode douloureux derrière lui. Peut-être qu’il existe un scénario où le Renard ferme la bouche de ses détracteurs, et aide San Antonio à atteindre les sommets en 2027. Le groupe actuel a gagné énormément d’XP cette année et fera partie des favoris pour le titre l’an prochain, sous l’impulsion de la relation entre les trois arrières (Fox, Harper, Stephon Castle) et l’Alien Victor Wembanyama. Une bonne raison de jouer la carte de la continuité à Fort Alamo.

Cette continuité – qui fait partie de l’ADN des Spurs – n’est cependant pas sans risque : avec l’ascension de Dylan Harper en Playoffs, qui contraste avec les performances désastreuses de Fox en Finales NBA, la dynamique a forcément changé à San Antonio. Et on peut donc se demander si Harper ne sera pas gagné par la frustration dans le cas où il repart dans un rôle de remplaçant derrière Fox.

Harper frustré par son temps de jeu cette saison ?

Il a réalisé une superbe campagne rookie en sortie de banc et a montré en Finales NBA qu’il méritait un rôle plus grand aux Spurs.

Hâte de voir comment les Spurs vont gérer la dynamique entre lui et De’Aaron Fox la saison… https://t.co/xgXx9k96Uk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Les Spurs sont une franchise suffisamment structurée et saine pour que cette situation potentiellement sensible ne devienne pas toxique. Mais si on était dans les bureaux de la franchise, on ne fermerait pas la porte à un transfert, surtout si une opportunité se présente (pour un poste 4 ?) cet été ou à la deadline de février. Car même si l’état des finances est bon à l’instant T (sous les deux aprons et la luxury tax), le contrat de Fox ressemble de plus en plus à celui d’un joueur surpayé par rapport à ce qu’il apporte réellement.

Sachant que Victor Wembanyama va bientôt décrocher le pactole, tout comme Castle et Harper dans quelques années, l’avenir de Fox à San Antonio possède quoi qu’il arrive une date d’expiration. Reste à savoir laquelle.