Draft NBA 2026 : AJ Dybantsa et Darryn Peterson lancent la bataille du 1st pick

La fin de saison n’est même pas encore complètement digérée que les regards se tournent déjà vers la Draft 2026 (eh oui, ça va vite). Et si le prochain millésime est encore loin de livrer son verdict, une chose est déjà certaine : la course au first pick entre les deux favoris, AJ Dybantsa et Darryn Peterson, bat son plein.

Ces derniers jours, plusieurs informations ont fuité concernant les deux prodiges américains. AJ Dybantsa, considéré depuis plusieurs années comme l’un des plus grands talents de sa génération, a effectué des visites auprès des Washington Wizards (qui ont le premier choix de la prochaine draft) et du Utah Jazz (deuxième choix). Selon le journaliste Brett Siegel, sa rencontre avec les Wizards se serait déroulée « parfaitement » et l’ailier serait même persuadé de devenir le premier choix de la Draft.

Selon @BrettSiegelNBA, le rendez-vous d’AJ Dybantsa chez les Wizards s’est passé « parfaitement » et l’ailier partirait du principe qu’il sera le 1er choix de la Draft !

On rappelle que Darryn Peterson prévoit de ne rencontrer personne d’autre que la franchise de la capitale. 👀 pic.twitter.com/6n8Kw2kGPJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 15, 2026

En face, la stratégie est radicalement différente. Darryn Peterson n’a prévu qu’une seule visite : Washington. Pas de tournée, pas de rendez-vous supplémentaires. Un message fort, à deux doigts de l’insolence, et d’après Ben Hoops, l’entourage du meneur est lui aussi « très confiant » quant au fait que Peterson sera sélectionné en numéro un.

Ahah et selon @BensHoops, l’entourage de Darryn Peterson est « très confiant » sur le fait qu’il sera le numéro 1 de la Draft.

La bataille médiatique est lancée ! 😅 https://t.co/Qih6UFmTHo pic.twitter.com/CAgEGMz4N9

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Une bataille médiatique dans la dernière ligne droite

Du côté de Dybantsa, les fuites sur une visite « parfaite » avec Washington peuvent être interprétées comme une manière de renforcer son statut de favori. L’idée est simple : montrer qu’il est le choix naturel, celui qui fait l’unanimité auprès des franchises et notamment des Wizards, l’équipe qui pourrait bien se retrouver avec le premier pick.

Le clan Peterson, lui, adopte une approche beaucoup plus agressive. En ne rencontrant que Washington, le message est limpide : le meneur se considère comme le futur numéro un de la Draft et ne se préoccupe même pas des autres équipes susceptibles de sélectionner dans le haut du tableau… une stratégie quitte ou double qui pourrait bien s’avérer catastrophique si Adam Silver ne l’appelle pas en premier !

À lire absolument : le profil complet de Darryn Peterson selon TrashTalk

À une semaine de l’échéance, une chose est déjà certaine : la bataille entre AJ Dybantsa et Darryn Peterson ne se sera pas joué uniquement sur les parquets. À travers ces prises de position, leurs entourages respectifs cherchent à influencer le récit médiatique, à façonner la perception des franchises et à installer leur joueur comme le futur visage de la Draft 2026.