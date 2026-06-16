Profil Draft NBA 2026 – Bennett Stirtz : l’éternel sous-côté

Dans une semaine, la Draft NBA 2026 se déroulera au Barclays Center de Brooklyn. Pour préparer l’événement, des profils de prospects vont être préparés sur votre site préféré. On enchaîne avec Bennett Stirtz, un vrai potentiel steal !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 22 ans

22 ans Poste : Meneur de jeu

Meneur de jeu Équipe : Iowa Hawkeyes

Iowa Hawkeyes Taille : 1m91

1m91 Poids : 85 kilos

85 kilos Envergure : 2m01

2m01 Statistiques 2024-25 : 19,8 points à 47,7% au tir (35,8% à 3-points), 2,6 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,4 interception (37,8 minutes de moyenne en 37 matchs)

19,8 points à 47,7% au tir (35,8% à 3-points), 2,6 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,4 interception (37,8 minutes de moyenne en 37 matchs) Comparaison NBA : Payton Pritchard, Malcolm Brogdon, Tyus Jones (à l’époque où il savait mettre un tir de loin)

Payton Pritchard, Malcolm Brogdon, Tyus Jones (à l’époque où il savait mettre un tir de loin) Prévision TrashTalk : Top 20 (gros potentiel de steal)

Son parcours

Bennett Stirtz est né et grandi à Liberty dans le Missouri. Petite bourgade en plein centre du pays, pas très loin de Kansas City. Il y joue au lycée en étant coaché par son père. Une début d’histoire qui ressemble beaucoup à celle de Troy Bolton dans High School Musical.

Mais rapidement les destins s’éloignent et impossible de parler de l’aventure basketballistique de Bennett Stirtz sans évoquer le coach qui a changé sa carrière : Ben McCollum. Une relation de confiance entre les deux hommes a fait progresser leurs carrières de manière fulgurante. Ils se sont rencontrés en 2022 sur les bancs de l’université de Northwest Missouri State en deuxième division NCAA, le meneur de jeu était alors un parfait inconnu.

Deux magnifiques saisons qui vont permettre à l’entraîneur de rejoindre la D1 en 2025 du côté de Drake, dans l’Iowa. Mais impossible pour lui de partir sans emmener dans ses valises Bennett Stirtz qu’il fera jouer plus de 39 minutes de moyenne (sur 40) dans une nouvelle magnifique année. L’université se qualifie pour la March Madness pour la huitième fois de son histoire et passe même un tour (meilleur parcours de la fac depuis 1971). Le chef d’orchestre de l’équipe est élu Newcomer of the Year de sa conférence… mais aussi Player of the Year.

« I’ve grown not just as a basketball player, but as a man. Credit to him. »

Bennett Stirtz tells @LaurenShehadi what his head coach Ben McCollum means to him pic.twitter.com/8YfVacYEw8

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) March 27, 2026

Nouvelle prouesse, nouvelle offre pour Ben McCollum avec une équipe de la Big Ten Conference, les Iowa Wolverines. Et devinez quoi ? Bennett Stirtz se place dans le portail des transferts pour pouvoir suivre son mentor. Le meneur de jeu prouve encore que son niveau de jeu peut s’adapter à n’importe quel niveau de compétition (et joue encore plus de 37 minutes par match). Désormais, le jeune homme venu du Missouri est connu dans tout le pays et s’est assuré une place au premier tour de la Draft NBA 2026 !

Ses points forts

Q.I Basket, notamment à la passe

Très bon shooteur (et finisseur)

Propreté absolue

Condition physique

Depuis quatre ans, Bennett Stirtz a un système fait pour lui par un coach qui le connait par coeur. Le ballon est dans ses mains et il s’en sert terriblement bien. Le meneur de jeu est sans doute l’un des meilleurs joueurs de pick-and-roll de sa cuvée. S’il a parfois du mal sans écran (on y reviendra), c’est terminé une fois qu’il l’a pris. Pas toujours le plus flashy, mais souvent le plus efficace, ses intérieurs se régalent et font très souvent de très belles saisons.

Ce qui amplifie cette impression de passeur de haut niveau, c’est aussi son peu de pertes de balle. Moins de 2,0 de moyenne cette saison malgré son énorme temps de jeu, ses grosses responsabilités et le peu de danger offensif autour de lui, c’est assez exceptionnel. C’est un gestionnaire mature.

Mais en plus, Bennett Stirtz est un excellent shooteur. En 50/40/80, la saison passée, il s’est maintenu à 48/35/85 en 2025-26 avec un énorme 44% sur catch-and-shoot à 3-points. Il a été très ciblé par les défenses cette saison au vu de son rôle, d’où les pourcentages un poil plus faibles, mais en NBA, ça tombera dedans, assurément. Surtout que vous ne pouvez pas non plus le laisser driver. Cette saison, il a tourné à plus de 70% sous le cercle ; compte tenu de ses manques athlétiques, c’est une performance qui témoigne de son touché et de sa créativité. Et puisqu’il faut être un danger de partout, le chouchou de Ben McCollum a envoyé 47% de réussite depuis le mid-range.

NBA Draft Combine Day 1 shooting drills:

Bennett Stirtz

• 20/25 Spot-up shooting (1st)

• 23/30 off-the-dribble shooting (3rd)

• 16/25 3-point star drill (6th)

• 9/10 Free throws (5th)

• 21/27 Side-mid-side (2nd) pic.twitter.com/cfiHVKk6ZL

— Zark (@ZarkTweets) May 12, 2026

Voilà deux ans que Bennett Stirtz joue plus de 37 minutes par match sans jamais se blesser et sans baisser de niveau non plus en fin de match ou dans les moments chauds. Son futur coach NBA pourra l’envoyer sur le parquet autant qu’il le souhaite, le cardio est prêt !

Ses points faibles

Qualités athlétiques

Défense (on ball)

Âge

Un autre coach ?

Le crack de l’Iowa a un seul vrai défaut, il est un athlète en-dessous de la moyenne NBA. Bonne taille, poids respectable quoi qu’un peu léger, mais pas très rapide ou explosif. Souvent, les joueurs légers arrivent à combler leurs lacunes en dépassant leurs défenseurs, ou bien ils sont assez grands pour jouer au-dessus de la tête des adversaires. Bennett Stirtz n’en est pas capable. Il est dépendant des écrans de ses coéquipiers et a besoin d’être mis dans un système pour faire parler son jeu.

Ce défaut en amène d’autres. S’il est un joueur extrêmement intelligent lui permettant d’être un bon défenseur sur les aides ou les rotations off-ball – en ne faisant que peu d’erreurs – ses limitations physiques en font un homme pas évident à envoyer sur le porteur du ballon. Les autres vont plus vites et sont souvent plus puissants, il pourrait être une cible en NBA. Pas du niveau d’un Reed Sheppard, mais une cible quand même.

Bennett Stirtz is the goods man. pic.twitter.com/Kza5HgD21B

— Mohamed (@mcfNBA) March 21, 2025

Si Bennett Stirtz n’est pas dans le Top 10 de la Draft, c’est en immense partie à cause de son âge. Contrairement aux autres meneurs de jeu de sa cuvée déjà aussi talentueux ou presque, l’originaire du Missouri est un senior et a 22 ans. Sa marge de progression, surtout physique, est plus basse que celle de ses compères, mais son éthique de travail pourrait compenser.

Bennett Stirtz n’a connu que deux coachs dans sa vie, son père et son père spirituel Ben McCollum. Deux entraîneurs qui ont mis en place des systèmes autour de lui, où il avait toutes les responsabilités. En NBA ce ne sera pas le cas, alors comment vas-t-il le gérer et s’adapter ?

Ce qui va faire la différence

Sa destination ?

Bien sûr, ce n’est pas le seul élément. Son développement général sera la clé ainsi que la manière dont il compense ses limitations athlétiques en NBA, mais comme pour la plupart des joueurs de seconde moitié du premier tour, la franchise dans laquelle il va tomber comptera beaucoup.

S’il a du temps de jeu et des responsabilités, sa maturité et son talent pourraient se voir très fort, surtout en début de carrière, à la manière d’un Malcolm Brogdon. S’il est barré, il pourrait vite avoir 25 ans, sans trop de temps de jeu et vu comme possédant des limitations trop évidentes pour aller loin en Playoffs. Alors bonne chance à lui et ses agents pour se retrouver au bon endroit. Son potentiel le mérite !

Projection NBA

Il y a une première vague de meneurs de jeu dans le Top 10 dans laquelle il ne semble pas compris à cause de son âge et de son gabarit. Mais il sera à la lutte face à des Labaron Philon Jr, Christian Anderson ou encore Ebuka Okorie entre les choix 12 et 25.

L’équipe qui le récupérera fera le pari d’un joueur au parcours unique semblant prêt à contribuer dès son début de carrière dans de bonnes équipes. Il y a peu de chances qu’il devienne une superstar absolue, mais tellement de chances pour qu’il soit, à terme, une des 10 plus belles carrières de sa cuvée…

2026 NBA Draft Prospect

Bennett Stirtz

Height – 6’4 in shoes

Wingspan – 6’6

Standing reach – 8’2.50

Weight – 186

Older prospect that could possibly be available at pick 23.

P&R ball handling with elite shooting.

Atlanta Hawks fans are you interested? pic.twitter.com/nTyYp9pHsJ

— Trigg Dibiase (@Trigg3100) June 1, 2026

Wait and see.