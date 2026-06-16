Profil Draft NBA 2026 – Darius Acuff Jr. : le plus gros talent offensif de la cuvée ?

La Draft NBA 2026 c’est dans une semaine (23 juin) et c’est donc l’heure de faire un focus sur les meilleurs prospects de la cuvée. Parmi eux, un des plus gros potentiel offensif : Darius Acuff Jr. ! Meneur ultra-créatif, sorti d’une excellente saison freshman à Arkansas, il est moins médiatisé que certains prospects du Top 5, mais Acuff possède pourtant un profil qui séduit de nombreuses franchises NBA grâce à sa capacité à créer de l’attaque et à marquer dans absolument toutes les situations.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : Meneur de jeu

Meneur de jeu Équipe : Arkansas

Arkansas Taille : 1m91

1m91 Poids : 86 kilos

86 kilos Envergure : 1m99

1m99 Statistiques 2025-26 : 23,5 points (48 % au tir avec 16 shoots tentés de moyenne, 44 % de loin avec 6 tirs pris en moyenne et 81 % aux lancers), 3,1 rebonds, 6,4 passes, 0,8 interception, 0,3 contre, 2,2 ballons perdus en 35 minutes de moyenne.

23,5 points (48 % au tir avec 16 shoots tentés de moyenne, 44 % de loin avec 6 tirs pris en moyenne et 81 % aux lancers), 3,1 rebonds, 6,4 passes, 0,8 interception, 0,3 contre, 2,2 ballons perdus en 35 minutes de moyenne. Distinctions : Bob Cousy Award (meilleur meneur universitaire du pays), Joueur de l’année de la SEC (South Eastern Conference), champion du tournoi de la SEC et qualification au Sweet 16 avec Arkansas.

Bob Cousy Award (meilleur meneur universitaire du pays), Joueur de l’année de la SEC (South Eastern Conference), champion du tournoi de la SEC et qualification au Sweet 16 avec Arkansas. Comparaison NBA : Deron Williams, Stephon Marbury, Luka Doncic (plus petit mais talent offensif immense lié à de grosses limites défensives).

Deron Williams, Stephon Marbury, Luka Doncic (plus petit mais talent offensif immense lié à de grosses limites défensives). Prévision TrashTalk : 6e choix.

Son parcours

Originaire de Detroit, Darius Acuff Jr. a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs meneurs de sa génération. Très tôt, il s’est fait un nom grâce à son handle, son sens du jeu et sa capacité à prendre feu offensivement. Ancien élève de Cass Tech à Detroit, qu’il a mené à un titre d’État dans le Michigan, il a ensuite rejoint la prestigieuse IMG Academy en Floride.

Après un brillant parcours au lycée, Acuff a choisi l’université d’Arkansas pour sa saison freshman. Une décision qui s’est avérée payante puisque le meneur a immédiatement pris les commandes de l’attaque des Razorbacks et a été nommé dans la All-American first team 2026 de l’Associated Press, récompensant les cinq meilleurs joueurs du basketball universitaire américain de la saison.

SEC POTY Darius Acuff Jr. A FRESHMAN..

24.8 PPG (49.2 FG%, 43.3 3PT%)

6.6 APG

What PG yall say yall want over him again?? LMAO GTFOH!!! pic.twitter.com/OjioeD7sEW

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) March 9, 2026

Résultat, une campagne individuelle de très haut niveau avec plus de 23 points et 6 passes de moyenne, tout en affichant une maturité et un contrôle du tempo rarement observés chez un joueur de première année universitaire. Sous les ordres de John Calipari, il a même signé la meilleure moyenne de points pour un freshman de toute la carrière du coach, pourtant réputé pour avoir développé de nombreux futurs meneurs NBA.

Darius Acuff Jr… Elite Guard

Tyrese Maxey… Elite Guard

Devin Booker… Elite Guard

De’Aaron Fox… Elite Guard

Jamal Murray… Elite Guard

Derrick Rose… Elite Guard

Tyler Herro… Elite Guard

John Wall… Elite Guard

SGA… Elite Guard

Coach Calipari is absolutely ridiculous.

— Sam Block (@theblockspot) March 15, 2026

Sa saison a confirmé ce que les scouts pensaient déjà de lui : Darius Acuff Jr. est un créateur offensif naturel (peut-être même le plus gros talent offensif de cette cuvée 2026).

Sur la scène internationale, il a également brillé avec Team USA en remportant l’AmeriCup U18 en 2024, dont il a été élu MVP après avoir tourné à 17,8 points, 4,7 rebonds et 4 passes de moyenne, dont un match à 26 points et 9 passes en finale.

Ses points forts

Maîtrise du rythme et sang-froid

Capacité à marquer à tous les niveaux

Création offensive et tirs difficiles

Vision du jeu et qualités de passe

Le principal atout d’Acuff est sa capacité à contrôler un match avec le ballon dans les mains.

Il joue à son rythme, ne semble jamais paniquer et possède un arsenal offensif très complet. Il peut terminer près du cercle, punir à mi-distance et sanctionner derrière l’arc. Surtout, il est capable de se créer son propre tir dans des situations compliquées, une qualité très recherchée en NBA.

Son handle est particulièrement propre et efficace. Il utilise très peu de mouvements inutiles et combine parfaitement changements de rythme, crossovers et hésitations pour mettre les défenseurs sur les talons. Son jeu de pick-and-roll est également très avancé pour son âge. Grâce à son excellente lecture du jeu, il trouve régulièrement le bon décalage et sait mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions.

Darius Acuff Jr. (PG)

🟢 Elite downhill scorer, polished handle

🟢 Long range sniper (44% from 3)

🟢 Floor general with high end vision

🟢 Poised playmaker, strong upper body pic.twitter.com/Py6pExz2c4

— DraftCentral (@draftcentralnet) June 15, 2026

Avec 6,4 passes de moyenne, Acuff a montré qu’il n’était pas seulement un scoreur, mais également un véritable créateur pour les autres. Malgré une taille relativement classique pour un meneur, son physique solide lui permet d’absorber les contacts et de créer de l’espace lorsqu’il attaque le cercle. Sa capacité à faire des passes lob, à délivrer des passes d’alley-oop parfaites est assez impressionnante… le ballon arrive presque à chaque fois au parfait endroit vers le cercle.

Et quand l’attaque se grippe ? Il est capable de prendre ses responsabilités et de sortir un tir difficile pour débloquer une possession. Ses chiffres illustrent parfaitement son potentiel offensif : il a inscrit au moins 20 points à 23 reprises cette saison et a réussi huit matchs avec quatre tirs à trois points ou plus.

En clair, c’est un meneur qui sait faire vivre une attaque tout en pouvant devenir l’option numéro un au scoring.

Ses points faibles

Défense encore très irrégulière

Gabarit correct mais sans avantage physique majeur

Sélection de shoots

S’il est déjà très abouti offensivement, Acuff possède encore de gros axes de progression…

Le principal concerne la défense (c’est d’ailleurs le point qui l’empêche de figurer aux côtés des plus gros noms de cette Draft). Ses habitudes défensives manquent encore de constance et son impact de ce côté du terrain reste très limité. Il a notamment encore du mal à passer certains écrans et est souvent battu par des extérieurs plus rapides. Son gabarit de 1m91 ne lui offre pas non plus l’avantage physique de certains autres meneurs de la cuvée, notamment face aux grands guards de la NBA actuelle.

I heard that Darius Acuff Jr. might be the worst defender in the NBA next year. Watched his defense during the SEC Championship to see if people were exaggerating.

It’s pretty rough. pic.twitter.com/GbLRN9nH13

— Steph Noh (@StephNoh) March 19, 2026

Près du cercle, il peut également rencontrer des difficultés face aux intérieurs les plus longs et athlétiques, ce qui le pousse parfois à se reposer davantage sur son tir extérieur. Enfin, sa sélection de shoots laisse encore à désirer. Il est capable de merveilles comme de tirs hasardeux (bien que son pourcentage soit excellent), ce qui refroidit ses observateurs. Il a tendance à abuser du pull-up à mi-distance ou des floaters pas forcément maîtrisés.

Kingston Flemings halfcourt defense against Darius Acuff.

What do you notice about the defense, can this be POA? pic.twitter.com/Ud0x0C5QUo

— DraftCasual (Quan) (@DraftCasual) June 13, 2026

Ce qui va faire la différence

Peut-il devenir un scoreur d’élite sans être ciblé en défense ?

La question est là. Le talent offensif de Darius Acuff Jr. ne fait aucun doute. Son handle, sa création de tir et sa capacité à faire jouer les autres lui donnent un plancher relativement élevé.

Mais pour devenir un véritable joueur de premier plan en NBA, il devra progresser défensivement (car il a montré qu’il pouvait réaliser de belles actions défensives par moments) et montrer qu’il peut avoir un impact des deux côtés du terrain.

Ce qui impressionne le plus chez lui n’est pas seulement sa production statistique, mais aussi son sang-froid, sa lecture du jeu et son efficacité. Il ressemble plus à un vétéran qu’à un freshman lorsqu’on le voit jouer. Plusieurs scouts considèrent déjà qu’il possède l’un des profils de meneur les plus sûrs de cette Draft 2026. Alors, s’il parvient à progresser de l’autre côté du terrain, son plafond est extrêmement intéressant, voire inqualifiable.

« One of the most explosive players you’ll see. »

Darius Acuff Jr. at the 2026 AWS NBA Draft Combine 🏀 pic.twitter.com/2lEuBzJyPY

— NBA Draft (@NBADraft) May 12, 2026

Projection NBA

Selon plusieurs observateurs, Darius Acuff Jr. possède aujourd’hui une fourchette de draft relativement étroite, comprise entre la 4e et la 7e position.

Les Nets sont considérés comme un candidat très sérieux pour le sélectionner, même si son profil ne correspond pas totalement à la préférence de Brooklyn pour les joueurs de grande taille sur les lignes arrière. Les Kings sont également régulièrement cités parmi ses principaux prétendants, tandis que les Clippers sembleraient regarder ailleurs (bien que le fit avec Tyronn Lue puisse être intéressant à observer). Après son excellente saison à Arkansas, Acuff pourrait immédiatement devenir le créateur de tirs le plus talentueux de l’effectif qui le sélectionnera.

Throughout the pre-draft process, Darius Acuff Jr. has been linked to three teams:

Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets

Sacramento Kings

(@BrettSiegelNBA) pic.twitter.com/YhwkI89KaV

— SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) June 15, 2026

Bref, Darius Acuff Jr. n’est peut-être pas le nom le plus médiatisé de cette Draft 2026, mais peu de joueurs de cette cuvée savent autant faire avec un ballon dans les mains. Si son développement défensif suit la même trajectoire que son talent offensif, une très belle carrière NBA pourrait l’attendre.