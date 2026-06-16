La liste des principaux agents libres NBA de 2026

La saison est finie, la Draft approche et avec elle la Free Agency ! L’occasion parfaite de faire le point sur les plus gros agents libres qui animeront notre été en rumeurs et spéculations.

Un peu de lexique histoire que personne ne soit laissé sur le bord de la route :

– Agent libre non restreint : le joueur signe où il veut

– Agent libre restreint : l’équipe dans laquelle le joueur était peut matcher l’offre d’une autre équipe et le conserver

– Player option : le joueur a encore une année dans son contrat actuel qu’il choisit d’activer ou non

– Team option : comme une player option mais cette fois c’est la franchise qui décide d’activer l’année supplémentaire ou non

LeBron James (agent libre non restreint)

Mais où est-ce que le King signera son dernier contrat en NBA (normalement…). Fin de carrière à Los Angeles avec la famille autour de lui ? Une dernière pige dans son royaume à Cleveland pour le storytelling ? Kiff personnel à Golden State pour jouer avec le Chef Curry ? Bon, il reste l’hypothèse d’une retraite dès cet été mais soyons honnête, si LeBron James finit sa carrière à la Tim Duncan, ce serait plus surprenant que de le voir jouer jusque 53 piges, alors le mystère reste entier !

D’après @TheSteinLine et @JakeLFischer, les Warriors sont « légitimement intéressés » pour recruter LeBron James, et ainsi l’associer à Curry, Draymond et Jimmy Butler.

Ils seraient même prêts à faire des concessions pour permettre à LeBron et sa famille de rester à Los Angeles,… pic.twitter.com/R3oSo3Kawa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2026

James Harden (player option)

Arrivé dans l’Ohio à la deadline en février dernier, il existe assez peu de doutes sur l’avenir de James Harden en NBA. Ça devrait re-signer chez les Cavs tranquillement en refusant sa player option pour plutôt s’engager sur deux ans et 60 millions de dollars. Juste s’ils pouvaient éviter de nouvelles garde à vue ça arrangerait tout le monde.

James Harden’s arrest over the weekend is not expected to have any impact on him signing an extension with the Cavs this summer, per @JakeLFischer.

Harden is expected to sign a 2-year extension in the $60 million or more range. pic.twitter.com/43DybvQZgd

— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) June 16, 2026

C.J. McCollum (agent libre non restreint)

Lui aussi est arrivé en cours de saison dans sa nouvelle franchise des Hawks et au vu de comment ça s’est passé, C.J. McCollum peut attendre de belles offres cet été. Le seul ayant réussi à faire douter un tant soit peu les Knicks au premier tour. On se dit qu’une re-signature avec les Faucons ferait sens pour les deux parties mais sait-on jamais, la NBA nous a déjà réservé de plus grosses surprises.

Trae Young (player option)

Il était la contrepartie du trade de C.J. McCollum vers Atlanta, Trae Young se retrouve désormais à Washington aux côtés d’Anthony Davis lui aussi arrivé à la deadline. Ice Trae n’a pu disputer que quelques matchs dans la capitale après s’être remis d’une blessure au genou, et si une re-signature chez les Wizards reste le plus envisageable, les dernières rumeurs parlent du Heat comme d’un potentiel poursuivant s’il ne clôt pas le dossier Giannis Antetokounmpo. Va falloir suivre ça de très près.

Trae Young is one of the backup targets if the Heat can’t land Giannis, Jake Fischer says 🔥👀

“While the expectation remains that Trae Young will find a new, longer-term agreement with the Wizards, sources say several teams — including Miami — are considering trade avenues to… pic.twitter.com/z0UkGVEeoP

— Basketball Forever (@bballforever_) June 16, 2026

Austin Reaves (player option)

La voilà l’autre grosse question côté Lakers, que faire avec Austin Reaves ? Formidable joueur mais dont la complémentarité avec Luka Doncic laisse à désirer. D’un côté, pas sûr qu’à long terme ce soit la solution la plus viable, de l’autre, le perdre contre rien serait une catastrophe. D’après les dernières rumeurs, les Angelinos seraient chauds pour le conserver, à voir s’ils ne se feront pas doubler sur la ligne d’arrivée.

🔒 Austin Reaves is widely expected to stay put. Despite interest from the Nets and Pistons, the league-wide belief is that the Lakers will re-sign him to keep his blossoming backcourt partnership with Luka Dončić intact, per (via @TheSteinLine) pic.twitter.com/MZLikMf1Tf

— LakeShow (@LakeShowCP) June 15, 2026

Zach Lavine (player option)

Bloqué chez des Kings sans ambition et par son contrat gigantesque (47 millions cette année), assez curieux de voir ce que va faire Zach Lavine cet été. Il a une player option à quasi 49 millions l’année prochaine, mais ne serait-il pas plus judicieux de prendre moins dans une autre équipe plus compétitive ? Ce sera à lui et son clan d’en décider.

Jalen Duren (agent libre restreint)

Pas facile à gérer celui-là. Il y a quelques mois, on aurait tous dit re-signature au max, terminé bonsoir. Mais au vu des Playoffs abominables qu’il a pondu (fait encore certainement des cauchemars de Wendell Carter Jr.), et de la position actuelle des Pistons… c’est délicat. Son gros contrat, il l’aura certainement, et est-ce que Detroit peut vraiment se permettre de faire la fine bouche au risque de le perdre contre rien ? Pas vraiment. Mais ce sera à garder en mémoire pour la gestion des finances de Motor City.

Jalen Duren is reportedly expected to command more than $30 million per year on the open market, per @TimBontemps

“Sources around the league say they believe Duren will get more than $30 million per year. The question for Detroit is how big that number will get. As Langdon… pic.twitter.com/5bRnmc0k39

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 11, 2026

Norman Powell (agent libre non restreint)

En parlant de Detroit, voilà un joueur qui, d’après les dernières rumeurs, intéresserait bien la franchise du Michigan. Le Heat pourrait également essayer de conserver son arrière vétéran mais a d’abord un gros dossier Grec à gérer. En tout cas, nul doute que Norman Powell fera du bien peu importe où il atterrira !

Draymond Green (player option)

On va peut-être assister à une immense fin de chapitre du côté de la Baie. Après leur défaite au play-in et une dernière embrassade avec Steph et Steve Kerr, Draymond Green a déclaré qu’il « ressentait que c’était la fin ». Alors tout ça c’était avant la prolongation de contrat de coach Kerr, donc peut-être que ce bon trio des Warriors s’offrira un dernier baroud d’honneur. Affaire à suivre !

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Fred VanVleet (player option)

Houston attend peut-être son retour comme le messie tant les Rockets ont manqué de soldats sur leurs lignes arrière tout au long de la saison. Victime d’une blessure aux ligaments croisés avant même le début de la saison, l’ancien Raptor est attendu de retour pour le début de la saison prochaine. Difficile de l’imaginer autre part que dans le Texas, pour enfin le voir associé à Kevin Durant !

D’autres agents libres notables :