Profil Draft NBA 2026 – Cameron Boozer : le plus haut plancher de cette cuvée ?

La Draft NBA 2026 n’est plus qu’à quelques jours désormais et l’on ne pouvait pas finir ce tour des plus gros prospects sans s’attarder sur un nom immanquable de cette cuvée : Cameron Boozer. Fils d’un ancien All-Star de la Grande Ligue, Boozer a impressionné sur son poste d’ailier fort à Duke en NCAA. Joueur ultra intelligent au profil à en faire pâlir les maniaques de l’efficacité, on décortique ce qui rend Cameron Boozer aussi intéressant pour les scouts NBA.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 18 ans (19 ans le 18 juillet)

18 ans (19 ans le 18 juillet) Poste : Ailier fort

Ailier fort Équipe : Duke Blue Devils

Duke Blue Devils Taille : 2m06

2m06 Poids : 113 kilos

113 kilos Envergure : 2m17

2m17 Statistiques 2025-26 : 22,5 points à 55,6% au tir (39,1% à 3-points), 10,2 rebonds, 4,1 passes décisives et 1,4 interception (33,5 minutes de moyenne en 38 matchs)

22,5 points à 55,6% au tir (39,1% à 3-points), 10,2 rebonds, 4,1 passes décisives et 1,4 interception (33,5 minutes de moyenne en 38 matchs) Comparaison NBA : Al Horford, Kevin Love, Blake Griffin époque Pistons

Al Horford, Kevin Love, Blake Griffin époque Pistons Prévision TrashTalk : 3ème choix

Son parcours

Si son père a été un joueur émérite, plusieurs fois All-Star et même dans le top 10 du classement MVP en 2007, il n’a jamais suscité les mêmes attentes que le prodige qui nous intéresse aujourd’hui. Cameron Boozer, fils de Carlos Boozer, a baigné dans le basket dès sa naissance.

Au lycée Christopher Columbus en Floride, là où il a grandi, Boozer envoyait déjà du pâté, ramenant un titre d’État à son établissement en plus d’être élu « Gatorade National Player » en 2023. Autant dire que le mec avait déjà l’attention de tous les scouts NBA !

En NCAA, il choisira la très prestigieuse université de Duke accompagné de son frère jumeau Cayden. Cameron sera la pièce centrale d’une grande saison pour les Blue Devils, qui ne perdront que deux rencontres avant d’entamer la March Madness.

Malheureusement alors qu’ils étaient attendus au bout de la compétition, Duke s’est incliné en quart de finale face aux Huskies de UConn sur un buzzer beater d’ores et déjà dans la légende du championnat universitaire.

Comment résumer la March Madness en moins de 20 secondes : pic.twitter.com/Xye1emP74O

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 30, 2026

Très cruel pour un programme qui avait tout d’un champion. Mais ça ne retire rien à la superbe saison pondue par Cameron Boozer. 22,5 points de moyenne à de superbes pourcentages, des rebonds en pagaille et du gros playmaking pour son poste. Il est temps de se pencher plus précisément sur le profil du fils Boozer !

Ses points forts

Jeu au poste

QI Basket

Prometteur à 3-points

Le comparer à Tim Duncan serait sans doute pousser le bouchon un peu trop loin, mais nul doute que « fondamentaux » fait bien partie du lexique basketballistique de Cameron Boozer !

Ailier fort au gros profil physique du haut de ses 2m06 pour 113 kilos, le désormais ex Blue Devil est dans sa cour de récré lorsqu’il est trouvé au poste. Généreux en feinte et possédant un jeu de jambe à en faire pâlir Mohamed Ali, Boozer adore se jouer de ses défenseurs à l’intérieur histoire de s’offrir des paniers faciles (65% de réussite à l’arceau). Préparez-vous à voir tout le monde sauter en le défendant.

Whenever I hear someone say that Boozer’s game “won’t translate” or that he’s “reliant on bully ball,” I think they must not have watched him play before. pic.twitter.com/5SsL7GBFV0

— Calvin Chappell (@CHALVIN2018) June 16, 2026

S’il est aussi à l’aise avec le fait de manipuler les défenses, c’est parce que le garçon possède un QI Basket impressionnant. Au poste déjà comme on l’a dit mais également lorsqu’il s’agit de créer, que ce soit pour lui ou pour les autres.

Cette année en NCAA on l’a beaucoup vu sur des situations de pick and roll, que ce soit en tant que poseur d’écran (normal), mais aussi, et ça c’est un peu plus atypique vu son gabarit, en tant que porteur de balle. Le point commun entre ces deux situations ? Le choix au bout est presque toujours le bon, que ce soit à la finition ou grâce à sa grande qualité de passe.

This game was one of Boozer’s finest playmaking performances of the season.

He finished with eight assists, consistently placing passes into tight windows and dropping them right into shooters’ pockets.

The maturity in Boozer’s playmaking at his age is rare, gives him a strong… pic.twitter.com/Ovw3zfUkJq

— anthony chiu (@acfilmroom) June 11, 2026

Si vous êtes amoureux des stats avancées, il y a de quoi se régaler niveau efficacité. Surtout que même en s’éloignant un peu du panier, le bougre continue de planter !

La mécanique de tir est certes pas la plus rapide mais qu’est-ce qu’elle est propre. 39,1% de réussite au tir derrière l’arc cette saison avec Duke, alors oui l’échantillon n’est pas non plus énorme (3,6 tentatives par rencontre) mais au vu du geste, assez peu de doutes sur le fait qu’il sera capable d’augmenter son volume ça va ouvrir de grosses opportunités de pick and pop ça !

Ses points faibles

Pas le plus athlétique

Des doutes autour de sa défense

S’il a certes un physique très imposant, Cameron Boozer galère parfois à faire décoller le tout. C’est sans doute son plus gros défaut, et ce qui fait planer le plus de doutes sur son jeu au vu de tout ce que ça impacte, mais il est loin d’être un athlète élite.

En attaque, s’il n’arrive pas à faire mordre son défenseur sur une feinte ou du footwork, ça peut vite devenir plus compliqué pour lui de scorer, au vu de son manque d’explosivité sur ses appuis, et de détente verticale.

Ça passait contre des défenseurs NCAA, mais dans la Grande Ligue, avec des gabarits bien plus impressionnants en face de lui, plus grand, plus long, plus fort, ce sera pas la même rengaine.

Et malheureusement ce manque d’athlétisme affecte aussi pas mal son profil défensif. Soyons clair, Boozer est loin d’être une passoire ou encore un flemmard. Son intelligence de jeu lui permet notamment d’être un très fort rebondeur en plus d’un bon intercepteur pour son poste. C’est plutôt sur du bugne à bugne que ça coince…

Manque d’explosivité rime souvent avec peu de mobilité latérale et dans une Ligue de plus en plus peuplée par des freaks athlétiques monstrueux, surtout sur les ailes, ça peut vite devenir compliqué pour lui. Là tout de suite l’imaginer défendre un Amen ou Ausar Thompson par exemple… bonjour le cauchemar.

Defensively, Boozer had a tough night as well, particularly when drawn out to the perimeter.

His foot speed looked sluggish and he was beaten off the dribble on multiple possessions. There were moments where he looked overwhelmed, struggling to stay in front of quicker guards… pic.twitter.com/Du152FXTZv

— anthony chiu (@acfilmroom) June 11, 2026

Une des solutions serait donc de le mettre plutôt dans un rôle d’ancre défensive, en protecteur d’arceau, mais là aussi ça pêche. Pas assez vertical pour exceller dans ce rôle, il risque de se faire sauter dessus une nouvelle fois par plus athlétiques que lui. Encore une fois dommage car le garçon a de vrais bons instincts.

Ce qui va faire la différence

Sa capacité à reproduire ses performances contre des physiques NBA ?

Des doutes ont beau exister, Cameron Boozer est sans doute l’un des picks les plus « safes » de cette Draft. Son profil s’appuie sur un physique et une science du jeu qui ne changera pas peu importe où il atterrira. C’est peut-être ça, sa grande force comparé à des profils de purs scoreurs plus « freestyle ». Boozer lui au moins, est un vrai joueur « plug and play » (facilement intégrable dans un effectif).

La vraie question réside dans sa capacité à rester aussi productif une fois qu’il sera confronté à des joueurs de calibre NBA. Que ce soit en attaque pour aller finir au panier, ou en défense pour contenir ses opposants, affronter des joueurs plus athlétiques peut lui poser des problèmes.

Heureusement Cameron Boozer est un joueur à l’intelligence hors pair, rien de mieux pour trouver des solutions et s’adapter. Si en plus de ça il tombe dans une franchise avec un coach qui a des idées (Tuomas Iisalo des Grizzlies au hasard…), ça peut très vite cliquer. Franchement voir Cameron Boozer dans un système avec une forte identité… on ne demande que ça !

among all players i’ve charted in ’25/’26, cameron boozer leads all players with a 34.7% big time pass rate, underscoring how frequently his passing talent creates shots for others.

also charted a top-4 pressure rate (25.1%) and top-10 pass tov rate (10.8%). special passer https://t.co/2cBSGz1Ut5 pic.twitter.com/1wSabgrntP

— Ben Pfeifer (@bjpf_) June 14, 2026

Projection NBA

Consensus chez les gros médias américains. Cameron Boozer devrait atterrir en 3ème place chez les Grizzlies. Sans doute pas un plafond assez haut pour aller titiller Dybantsa et Peterson, mais un plancher plus assuré que ces deux là qui lui offre la troisième place du podium de cette Draft.

Memphis, ça collerait bien, son spacing serait très apprécié pour former une raquette avec Zach Edey. Ça manque clairement d’assurance défensive mais c’est encore très jeune et y a la place pour se développer. Boozer à Memphis : gros potentiel gagnant-gagnant.