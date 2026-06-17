Qui a dit que la NBA avait un problème d’audience ? Les Finales 2026 entre les Knicks et les Spurs viennent de rappeler à tout le monde qu’un grand marché, une belle histoire et une série spectaculaire restent une recette imbattable.

Avec 20,6 millions de téléspectateurs en moyenne, cette édition des Finales NBA 2026 est tout simplement devenue la plus regardée depuis les Finales de 1998, celles du mythique « The last dance » de Michael Jordan avec les Bulls.

Et le dernier match de la série, le Game 5, a carrément mis tout le monde d’accord : 24,5 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 33 millions. Oui, vous avez bien lu… des chiffres qu’on n’avait plus vus depuis près de trente ans.

Les Finales NBA 2026 entre les Spurs et les Knicks ont été les plus regardées depuis 1998 (les dernières de Michael Jordan).

20,6 millions de téléspectateurs en moyenne. Un véritable carton !🔥🔥 pic.twitter.com/RNFt8VPMwv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

Tout cela grâce à une affiche qui avait tout d’un scénario de film. D’un côté, les Knicks, franchise mythique qui n’avait plus goûté aux Finales depuis une éternité. De l’autre, les Spurs, emmenés par une nouvelle superstar, Victor Wembanyama, et avec l’ambition de renouer avec leur glorieux passé.

Résultat, une augmentation de 157 % par rapport à l’an dernier. Un bond colossal qui prouve une chose : quand la NBA parvient à réunir de grandes histoires et des équipes capables de captiver le grand public… les audiences répondent immédiatement présentes.

Alors oui, Michael Jordan reste une référence intouchable, mais voir des Finales NBA afficher de tels chiffres en 2026, c’est aussi un signal fort : la ligue se porte très bien… comme quoi, il suffit parfois de remettre les Knicks ou un Alien en Finales pour que toute l’Amérique rallume sa télé.