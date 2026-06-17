Walker Kessler mécontent du front office du Jazz : une lutte à venir cet été ?

Ça commence à sentir le bras de fer à Salt Lake City, et pas un petit. Selon les rumeurs relayées par Sam Amick et Tim MacMahon (ESPN), Walker Kessler ne serait clairement pas ravi de la gestion du front office. Entre l’absence d’extension l’été dernier et sa situation actuelle de restricted free agent un peu floue, le pivot semble avoir levé un sourcil… puis les deux.

Le Jazz aurait pourtant sorti le chéquier avec une offre autour de 140 millions de dollars sur 5 ans (28 millions la saison) pour son jeune pivot ! Mais la réponse du camp Kessler laisse entrevoir un été à turbulence pour le Walker… ils veulent plus, « beaucoup plus » même, alors surveillons.

Et forcément, dans ce genre d’histoire, le Jazz joue les sereins… mais en coulisses, ça doit déjà commencer à calculer entre l’espace dans la masse salariale (28 millions de disponible pour la saison 2026/27, à l’heure où ces lignes sont écrites) + le rapport qualité-prix du gars + une bonne grosse migraine générale.

Le Jazz aurait fait une offre de 140 millions de dollars sur 5 ans, mais le camp Kessler vise ‘beaucoup plus ».

(via @BannedMacMahon) https://t.co/N7Y13uPvu4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

Moralité de l’histoire, Kessler veut passer du statut de bon jeune protecteur de cercle à celui de vigil all-star. Primo, le Jazz, doit décider s’il paie ou s’il laisse filer. Et puis si l’américain de 24 ans voit ses vœux exaucés, alors il devra se montrer au niveau… au risque d’en décevoir plus d’un !

Alors, dossier chaud à suivre cet été ? Bougera, bougera pas ? Le feuilleton Walker (Texas) Kessler est ouvert (à vous de décider si vous le suivez ou si vous vous faites le résumé à la fin de la série…) !