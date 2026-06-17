Le Jazz en pleine hésitation avec son pick 2 de Draft

En possession du second pick de la Draft 2026 qui se déroulera dans moins d’une semaine, le Jazz d’Utah ne semble être sûr de rien. Grosse hésitation entre AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer. Plus que 6 jours pour se décider !

Cette Draft NBA 2026 s’annonce un peu comme un choix de starter Pokémon dans l’Utah. AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer sont presque unanimement projetés dans le top 3, et du haut de son pick 2, le Jazz aura une grosse décision à prendre… qui pour l’instant divise le front office.

Le choix des Wizards avant eux réduira le champ des possibles, mais reste que ce choix est encore inconnu. Et que si ces dernières semaines, Dybantsa semblait être le clair numéro 1, Peterson s’affiche désormais lui aussi confiant quant au fait d’être sélectionné en premier par Washington. Au point d’avoir annulé son workout avec Utah, aussi parce qu’il n’est pas hyper à l’aise à l’idée de devoir cohabiter avec Keyonte George…

News draft : Darryn Peterson a refusé de faire une visite au Jazz et ce n’est pas par hasard.

D’après l’insider @JakeLFischer, Peterson ne serait pas chaud à l’idée de jouer à Utah, notamment à cause de la présence de l’arrière Keyonte George qui a pris une nouvelle dimension au… pic.twitter.com/m5f9aVtD8z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

Bis repetita donc pour le Jazz qui s’était déjà mangé une annulation similaire l’an dernier par Ace Bailey. Ça n’avait absolument rien changé puisque Danny Ainge l’avait quand même sélectionné le soir de la Draft, et d’après les infos de Tony Jones pour The Athletic, il n’hésitera pas à faire de même cette année si l’occasion se présente.

Reste Dybantsa et Boozer. Pour le premier, ce serait une assez grosse surprise de le voir glisser en 2 au vu de ce qui s’est dit ces dernières semaines (son workout avec Washington était « parfait » selon les infos de Brett Siegel). Mais sait-on jamais, la NBA nous a déjà réservé de plus grosses surprises.

Plus surprenant en revanche que Boozer soit mis dans cette conversation, surtout au vu de l’effectif déjà construit dans l’Utah. Jaren Jackson Jr. et Lauri Markkanen sont sur le même poste, mais il semblerait que le profil très intelligent et « plug and play » (facilement intégrable) du Blue Devil fasse hésiter le front office.

Le Jazz, qui a le 2e choix de la Draft 2026, est en pleine hésitation. Plutôt Dybantsa ? Peterson ? Boozer ?

Trois profils bien différents mais Utah semble dans l’optique de sélectionner le meilleur prospect disponible plutôt que selon les besoins.

(via @Tjonesonthenba)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

En tout cas, va falloir vite se décider dans les bureaux de Danny Ainge car l’horloge tourne. La Draft NBA 2026 ça commence dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juin prochain, à 1h30, et ce sera bien évidemment commenté en direct par vos Hexperts préférés !

Source texte : The Athletic