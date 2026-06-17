Shai Gilgeous-Alexander passe de Converse à Nike !

Pas un transfert NBA, mais un transfert de sneakers ! Chez Converse depuis 2021, Shai Gilgeous-Alexander a annoncé cette nuit qu’il rejoignait Nike ! Le double MVP arborera du Swoosh la saison prochaine !

Alors qu’il avait re-signé chez Converse il y a deux ans, et que sa paire signature Shai 001 cartonne depuis plus d’un an, SGA a fait le choix de changer d’équipementier de sneakers pour rejoindre le mastodonte à la virgule : Nike.

🚨 Gros transfert sur le marché de la sneaker :

Shai Gilgeous-Alexander, double MVP NBA, quitte Converse pour rejoindre Nike.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

Transfert en interne plus que vers la concurrence, Converse étant une marque appartenant au groupe Nike, mais intéressant de voir le MVP du Thunder rejoindre le géant de l’industrie. Il faut dire qu’avec un deuxième MVP empoché, difficile de trouver meilleur timing !

Pas plus de détail sur le deal en question, que ce soit niveau durée ou montant mais ça arrivera en temps et en heure. À voir ce que nous réserve Shai Gilgeous-Alexander sous la Virgule !