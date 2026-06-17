L’avenir de LeBron James pourrait se jouer dans les quatorze prochains jours. Selon les informations rapportées par le journaliste d’ESPN, Brian Windhorst, la priorité de la superstar de 41 ans est claire : continuer à jouer. La retraite du King semble donc bel et bien s’éloigner… et la destination de sa prochaine saison se précise !

LeBron James et les Lakers seraient en train de négocier un nouveau contrat pour la saison prochaine. 👀👀

Les dernières news de @WindhorstESPN :

« Je pense que LeBron veut encore jouer. Et l’objectif est de conclure un accord avec les Lakers. Je pense qu’ils sont en train de… pic.twitter.com/ZdaJHUkKq2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

LeBron James devrait disputer une 24e saison en NBA et il aurait déjà entamé des discussions avec les Lakers. Les deux parties seraient même actuellement en pleine négociation pour trouver un accord, selon Brian Windhorst :

« Je pense que l’intention de LeBron est de jouer. Et je pense que l’objectif principal est de conclure un accord avec les Lakers. Je crois qu’ils négocient actuellement et qu’ils échangent sur différents scénarios […] La free agency commence dans 14 jours et je pense qu’il tentera de conclure un deal avec les Lakers dans ce laps de temps […] La ligue pense globalement que les deux parties vont finir par trouver un accord »

« I think the focus right now is making a deal with the Lakers. Right now he’s allowed to negotiate with the Lakers and I believe they are negotiating, I believe they’re going back and forth, » – @WindhorstESPN on LeBron’s future. pic.twitter.com/7YT5DIlXc3

— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) June 16, 2026

La situation est toutefois loin d’être figée. La free agency NBA débutera, en effet, dans quatorze jours, une période qui pourrait s’avérer déterminante pour l’avenir du King. D’après Windhorst, même s’il y a un accord, le montant du futur contrat de LeBron dépendra alors de la marge de manœuvre des Lakers sur le marché des agents libres et de leur capacité à renforcer l’effectif autour de Luka Doncic, notamment.

Los Angeles cherche à bâtir une équipe capable de jouer le titre dès la saison prochaine. La flexibilité financière de la franchise et les mouvements qu’elle pourrait réaliser au cours des prochaines semaines auront donc un impact direct sur les négociations avec le quadruple champion NBA.

Tout est encore possible (coucou Cleveland)

Pour autant, un départ de LeBron James n’est pas totalement à exclure. Si aucun accord n’est trouvé dans les deux semaines à venir, toujours selon Brian Windhorst, certaines franchises pourraient alors rapidement entrer dans la course.

« Si, dans quatorze jours, il y a une impasse entre LeBron et les Lakers, alors des équipes comme les Cavaliers devront se tenir prêtes »

Un retour à la maison, dans son Ohio natal, où LBJ a remporté le premier titre de l’histoire des Cavaliers en 2016, serait une manière de « boucler la boucle ». Attention tout de même à ne pas oublier les Warriors, toujours en embuscade, prêts à faire le coup du siècle !

Si les négos entre LeBron et les Lakers n’aboutissent pas, les Warriors seront sur le coup.

Leur offre potentielle : la full mid-level exception à 15 millions de dollars l’année, selon @anthonyVslater .

Est-ce que ça peut suffire pour convaincre LeBron de rejoindre Steph Curry… https://t.co/BNdu1u7rx1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2026

À l’heure actuelle, la tendance serait donc un accord avec les Angelinos. Les prochains jours devraient néanmoins offrir une vision beaucoup plus claire sur l’avenir de LeBron James. Si les négociations avancent comme prévu, le numéro 23 pourrait rapidement prolonger son histoire en Californie. Dans le cas contraire, la NBA pourrait assister à l’un des feuilletons les plus captivants de cet été (The Decision 2.0 ?) !