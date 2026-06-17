Tout savoir sur la NBA Draft 2026 !

Les Finales NBA à peine terminées que la NBA Draft se rapproche à grands pas. Pas l’temps de niaiser comme on disait en 2019, et on enchaine donc avec la soirée la plus attendue de la saison pour les GM collectionneurs de défaites. On vous file toutes les infos et pour les curieux, on vous partage même un tips maison pour assister à la poignée de main entre AJ Dybantsa et Adam Silver directement sur place grâce à notre partenaire Hellotickets.

Où, quand et comment ?

Depuis la saison dernière, la NBA a décidé de faire durer le plaisir et étalant la Draft sur deux jours. Cette année, tous les cracks de leur génération auront donc rendez-vous le mardi 23 juin, à 20h au Barclays Center de Brooklyn, soit 2h du mat’ pour nous autres les grands perdants du jeu des fuseaux horaire avec les Américains. Ça, c’est pour le premier tour.

Pour le second, même endroit même heure mais le lendemain, repaire de geekos de NBA que nous sommes. 30 joueurs sélectionnés le mardi soir, 30 le mercredi, et tout le monde est content sauf les Nets, voilà comment ça se passe en général. Pas ou très peu de Français attendus cette saison, ça peut pas être la teuf tous les ans.

Vous êtes de passage à New York pour fêter le titre des Knicks dans les rues de Manhattan ou pour assister à des matchs de la Coupe du Monde ? Vous aimeriez bien assister à la grand cérémonie d’introduction des jeunes joueurs dans le monde de la NBA façon Harry Potter et le Choixpeau Magique ? Ça tombe bien, la plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets pour assister à la Draft NBA 2026 sur un site 100% sécurisé et entièrement en français.

La vue du siège est même proposée pour choisir le meilleur angle pour voir Darryn Peterson, Cam Boozer ou Caleb Wilson monter sur l’estrade du Barclays Center afin d’aller serrer la poigne du commissionner de la NBA, et les billets sont digitalisés pour éviter les galères au moment de l’envoi. La Draft, c’est l’événement le plus attendu de la saison par les fans du Jazz, des Kings ou des Nets et la soirée donne souvent lieu à de drôles de surprises. Un événement à voir au moins une fois dans sa vie de fan NBA.

L’ordre de la Draft

1er tour

Washington Wizards Utah Jazz Memphis Grizzlies Chicago Bulls Los Angeles Clippers (via Pacers) Brooklyn Nets Sacramento Kings Atlanta Hawks (via Pelicans) Dallas Mavericks Milwaukee Bucks Golden State Warriors Oklahoma City Thunder (via Clippers) Miami Heat Charlotte Hornets Chicago Bulls (via Trail Blazers) Memphis Grizzlies (via Suns) Oklahoma City Thunder (via Sixers) Charlotte Hornets (via Magic) Toronto Raptors San Antonio Spurs (via Hawks) Detroit Pistons (via Timberwolves) Philadelphia 76ers (via Rockets) Atlanta Hawks (via Cavaliers) New York Knicks Los Angeles Lakers Denver Nuggets Boston Celtics Minnesota Timberwolves (via Pistons) Cleveland Cavaliers (via Spurs) Dallas Mavericks (via Thunder)

2è tour

New York Knicks (via Wizards) Memphis Grizzlies (via Pacers) Brooklyn Nets Sacramento Kings San Antonio Spurs (via Jazz) Los Angeles Clippers (via Grizzlies) Oklahoma City Thunder (via Mavericks) Chicago Bulls (via Pelicans) Houston Rockets (via Bulls) Boston Celtics (via Bucks) Miami Heat (via Warriors) San Antonio Spurs (via Trail Blazers) Brooklyn Nets (via Clippers) San Antonio Spurs (via Heat) Sacramento Kings (via Hornets) Orlando Magic Phoenix Suns (via Sixers) Dallas Mavericks (via Suns) Denver Nuggets (via Hawks) Toronto Raptors Washington Wizards (via Timberwolves) Los Angeles Clippers (via Cavaliers) Houston Rockets Golden State Warriors (via Lakers) New York Knicks Chicago Bulls (via Nuggets) Atlanta Hawks (via Celtics) New Orleans Pelicans (via Pistons) Minnesota Timberwolves (via Spurs) Washington Wizards (via Thunder)

Les profils maison des principaux prospects

Dans quelques jours, tous les cracks de la cuvée 2026 sauront sous quelles couleurs ils feront leurs premiers pas dans la Grande Ligue. Un moment décisif qui sera à vivre avec nous, en direct sur la chaîne Twitch de TrashTalk dans la nuit du mardi 23 juin au mercredi 24 juin à partir de 1h du matin !

⭐️ LA DRAFT 2026 COMMENTÉE EN DIRECT SUR TRASHTALK !! ⭐️

Qui sera le 1st pick ?! 🤔

Quels transferts vont avoir lieu ?!

Qui va faire le steal de la nuit ?!

RENDEZ-VOUS :

🗓️ LA NUIT DU MARDI 23 JUIN

🏀 À 1H30 DU MATIN

📺 https://t.co/agZWRvIjBb

LE LIVE 100% IMMANQUABLE !! 😍 pic.twitter.com/gOJV0it9ZH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2026