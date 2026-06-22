NBA Draft 2026 : que vont faire les San Antonio Spurs ?

Une dizaine de jours après la défaite en Finales NBA, les San Antonio Spurs se présentent à la Draft 2026 avec quelques munitions pour faire un joli coup. Que va faire la franchise Texane ce mardi soir ?

Les San Antonio Spurs ont quatre picks dans cette Draft : le 20, le 35, le 42 et le 44. Il semble très improbable qu’ils sélectionnent quatre jeunes joueurs. Les Texans seront actifs cette semaine, soit en réalisant un trade-up pour sélectionner un prospect plus référencé, soit en transférant des choix contre un joueur déjà en NBA.

Puisqu’il est difficile de se projeter sur le second tour, c’est surtout le pick 20 qui va faire débat dans un premier temps. Les manques principaux des Éperons sont clairs, ils n’ont pas de vrai poste 4, hormis Keldon Johnson, et pourraient rechercher un autre pivot back-up de Victor Wembanyama.

Ça tombe bien, dans ce range, il y a beaucoup de profils d’intérieurs intéressants qui pourraient trouver leur place dans le Texas. Morez Johnson Jr, défenseur très athlétique dans la raquette et boule d’énergie pourrait glisser. Pourquoi pas Hannes Steinbach, le rebondeur allemand aux bonnes mains ? Allen Graves, le roi des statistiques avancées de Santa Clara sera lui sûrement encore disponible.

Morez Johnson 6’10 with a 7’3.5 wingspan and 250lbs but moves like a wing…

Hyper efficient play finisher on low-ish volume. Monstrous strength, athleticism, & motor. Not going to create much for himself or others, but can thrive playing next to stars.pic.twitter.com/zpJQWnB1n2

— Basketball University (@UofBasketball) June 19, 2026

Trois joueurs très différents, mais qui, à leur manière, pourraient apporter directement à San Antonio. Attention néanmoins, les dirigeants de la franchise sélectionnent souvent au talent. S’ils jugent qu’une équipe de basket-ball n’a jamais assez de shooteurs et qu’ils ont la possibilité de faire venir un Cameron Carr sur les ailes… son profil pourrait plaire.

Le rêve ultime, sur le papier, pour la rotation des Spurs, c’est bien le poste 4 de Michigan Yaxel Lendeborg. Un 3&D extrêmement physique, compétitif et déjà assez mature pour jouer dans des moments chauds de NBA. Il ne sera plus disponible en 20, mais pourrait être une cible crédible en cas de trade-up.

2026 Yaxel Lendeborg pic.twitter.com/JDqikQ67r8

— Pitless (@pitlessball) April 7, 2026

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