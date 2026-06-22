Le Thunder pourrait-il monter dans le top 10 de la Draft ?

Le Thunder possède les picks 12 et 17 de la Draft à venir, et s’ils pourraient très bien les utiliser comme si de rien n’était, possible aussi de les voir tenter de monter dans le top 10 en les transférant. Pas mal de possibilités dans l’Oklahoma !

Alors qu’Aaron Wiggins vient d’être envoyé contre deux futurs tours de Draft, la question autour du Thunder est désormais de savoir ce que Sam Presti nous prépare pour la Draft. Deux picks dans le top 20 (12 et 17), ça ouvre forcément pas mal de portes, à commencer par le fait de simplement les utiliser.

ESPN a notamment notifié que pendant la Draft Combine, les yeux d’OKC étaient rivés sur le profil de Morez Johnson Jr., intérieur au moteur infatigable qui pourrait bien apporter dans la raquette du Thunder, surtout au vu de la situation salariale de la franchise (Hartenstein, Dort et Kenrich Williams ont une team option). Et ça tombe bien Johnson risque d’être disponible à la 12ème position.

Morez Johnson Jr. could contribute from day one as a plug-and-play asset in the NBA.

Averaged 13.1 points and 7.3 rebounds on 62.3% shooting from the field in his sophomore season at Michigan.

A 6’9″ forward with a 7’3″ wingspan, Johnson covers ground with ease and is… pic.twitter.com/WIBGkQTxjg

— anthony chiu (@acfilmroom) June 21, 2026

D’autres annoncent plutôt une sélection de Yaxel Lendeborg, ailier fort expérimenté de 24 ans, ou encore Hannes Steinbach, autre intérieur comparé aux profils de Sengun et Sabonis. Le nom peut changer mais grosso modo, le Thunder cherchera sans doute à drafter un intérieur avec son 12ème choix.

Pour le pick 17 en revanche, c’est moins sûr. Bleacher Report voit OKC sélectionner un autre intérieur en la personne de Jayden Quaintance, tandis qu’ESPN et NBADraft.net voient plutôt Sam Presti jeter son dévolu sur un guard. Labaron Philon Jr. ou Cameron Carr en l’occurrence.

Mais se baser uniquement sur tout ça, ce serait oublié qu’il existe un autre monde dans lequel le Thunder ne choisit pas en 12 et en 17, mais transfère plutôt ses deux choix au profit d’un pick dans le top 10.

Selon les dernières rumeurs, il ne devrait pas y avoir de transfert dans le Top 4 de la Draft. Wizards, Jazz, Grizzlies et Bulls vont drafter dans cet ordre.

Mais ça pourrait bouger ensuite.

Plusieurs équipes pourraient essayer de trade up pour intégrer le Top 10 (OKC par ex.),… pic.twitter.com/FAcjEuYbFF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

C’est en tout cas le bruit de couloir qui se répand parmi les exécutifs de la Grande Ligue selon ESPN, mais à partir de là, inconnu total. Le top 4 est inatteignable, et le reste du top 10 comprend surtout une ribambelle de guards. Le seul vrai intérieur susceptible d’être sélectionné à ces places serait sans doute Nate Ament, mais son profil encore très brut, et à développer, est loin de correspondre à la volonté du Thunder de gagner dès maintenant.

Mystère donc, mais Sam Presti est un grand malade alors la Thunder Nation peut avoir confiance en son architecte pour trouver une nouvelle fois la solution qui maintiendra OKC au sommet de la Grande Ligue !