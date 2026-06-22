Vidéo : les Finales NBA vécues en direct par les deux gagnants du concours Unibet x TrashTalk !

Voir les Knicks soulever le trophée NBA en direct ? C’est l’expérience qu’ont vécu deux fans de NBA, vainqueurs du concours exceptionnel organisé par TrashTalk et Unibet. Un weekend a San Antonio, Texas, pour vivre les Finales sur place et toucher du doigt la culture US. Voici le (court) récap en vidéo !

La chaleur, le Riverwalk, l’entrée des États-Unis en Coupe du Monde vécue dans un bar, et bien sûr, le clou du spectacle, le Game 5 des Finales entre Spurs et Knicks, en direct du Frost Bank Center. Trois jours de folie furieuse en plein coeur du Texas, dans une ville qui respire le basket mais aussi la culture mixte, entre Mexique et USA. Ce que vous pourriez peut-être aussi toucher du doigt en participant à l’un de nos futurs concours, en partenariat avec Unibet.