NBA Draft 2026 : que vont faire les Clippers avec leur pick 5 ?

La Draft NBA 2026 débute officiellement mardi soir au Barclays Center de Brooklyn. Mais pour de nombreux observateurs américains, le vrai début des hostilités n’arrivera qu’au moment où les Clippers seront appelés avec le pick numéro 5.

La raison est simple : les quatre premiers joueurs semblent désormais verrouillés. AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas), Cameron Boozer (Duke) et Caleb Wilson (North Carolina) devraient monopoliser les quatre premières sélections, même si leur ordre exact reste encore incertain. C’est donc à partir du choix n°5 que l’incertitude s’installe et que la Draft devient vraiment intéressante.

NBA Draft 2026 : la Mock Draft de la rédaction !

Un cadeau venu de l’Indiana

Les Clippers ont récupéré ce précieux cinquième choix grâce au transfert d’Ivica Zubac vers Indiana en février dernier. Le scénario de la loterie leur a été particulièrement favorable puisque les Pacers, attendus dans le top 4, ont finalement glissé jusqu’à cette cinquième position.

Los Angeles dispose de son meilleur choix de Draft depuis 2010 dans ce qui est considéré comme l’une des cuvées les plus profondes de ces dernières années… pas mal pour une franchise qui n’avait pas forcément prévu de se retrouver avec un tel cadeau entre les mains.

Keaton Wagler en pole position

Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance dans les projections : celui de Keaton Wagler. Le guard d’Illinois, auteur d’une saison freshman impressionnante (17,9 points, 5,1 rebonds et 4,2 passes de moyenne), semble aujourd’hui être le favori des observateurs pour rejoindre la Californie.

« Keaton Wagler et Kingston Flemings se sont affrontés lors d’un workout organisé dans les installations des Clippers la semaine dernière. Selon les échos qui circulent autour de la ligue, c’est Wagler qui aurait laissé la meilleure impression et qui serait ressorti de cette confrontation avec un avantage aux yeux des décideurs de Los Angeles »

Keaton Wagler and Kingston Flemings competed head-to-head in a workout at the Clippers’ facility last week with word circulating that Wagler emerged as the more impressive prospect in that setting, per @JakeLFischer.

(via https://t.co/RvxYYvj6sU) pic.twitter.com/D5NgM3qKcq

— APHoops (@APH00PS) June 17, 2026

Avec ses 1,96 m, Wagler possède une taille intéressante pour évoluer aux côtés de Garland. Son intelligence de jeu, sa qualité de lecture et son tir extérieur séduisent particulièrement les différents scouts. Bref, si les Clippers restent à leur place, c’est probablement son nom qui sortira de la bouche d’Adam Silver.

Plusieurs autres options sur la table

Mais si Wagler semble avoir l’avantage, les Clippers disposent d’un large éventail de possibilités. Avec une cuvée d’une rare richesse, les choix entre 5 et 10 semblent (là aussi) prévisibles avec quelques guards qui tiennent la corde… mais tout est possible. Voici les possibilités les plus probables côté Clipps :

Mikel Brown Jr., meneur de Louisville, une sacrée explosivité et un gros potentiel offensif malgré une saison perturbée par une blessure au dos.

Kingston Flemings (Houston) présente quant à lui un profil plus complet des deux côtés du terrain et pourrait apporter une dimension défensive intéressante au backcourt californien (un peu moins compatible avec Darius Garland).

Darius Acuff Jr. (Arkansas), meilleur scoreur de la SEC avec 23,5 points de moyenne, présente peut-être le plus gros potentiel offensif de la cuvée. Le genre de joueur qui pourrait vite devenir le meilleur meneur de sa génération…

Alors que le Top 4 de la Draft semble fixé (Dybantsa, Peterson, Boozer, Wilson, ordre à définir), il sera surtout intéressant de voir qui sort à partir du pick 5.

D’après les dernières tendances partagées par @TheSteinLine :

– 5 : Keaton Wagler (Clippers)

– 6 : Mikel Brown Jr.… pic.twitter.com/joHomEK05O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2026

La piste du trade s’est refroidie

Depuis la loterie, plusieurs rumeurs évoquaient un possible trade côté L.A. (notamment pour récupérer Jaylen Brown), mais il semblerait que cette hypothèse perde de la crédibilité à mesure que la Draft approche. Selon plusieurs insiders, Los Angeles se comporte désormais comme une équipe déterminée à conserver son choix. Les discussions ont existé, mais sauf énorme surprise, les Clippers devraient monter sur scène avec leur pick en poche.

Joined NBA Today with @BobbyMarks42 to discuss Darryn Peterson’s predraft strategy, as well as the Clippers, Keaton Wagler, and their options holding the No. 5 pick. pic.twitter.com/mREX9sgkDw

— Jeremy Woo (@JeremyWoo) June 15, 2026

Une fois le quatuor Dybantsa-Peterson-Boozer-Wilson sélectionné, plusieurs joueurs sont regroupés dans une même tier list. Les évaluations divergent selon les franchises et aucun consensus clair ne se dégage.

Une chose est sûre, les Clippers possèdent les clés du premier grand suspense de la soirée et le joueur choisi par Los Angeles pourrait déclencher une véritable réaction en chaîne et influencer toute la suite du top 10.