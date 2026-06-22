WNBA : match historique entre Sparks et Liberty pour les 30 ans de la Ligue !

Les Los Angeles Sparks affrontaient cette nuit le Liberty de New York pour fêter le 30ème anniversaire du premier match de l’histoire de la WNBA. Et comme si la dimension historique n’était pas assez, on a eu le droit à un vrai thriller avec une Française au rendez-vous, et un finish au buzzer. Que demander de plus ?

Les résultats de la nuit

Las Vegas Aces – Golden State Valkyries : 92-73

– Golden State Valkyries : 92-73 Minnesota Lynx – Washington Mystics : 79-84

: 79-84 Los Angeles Sparks – New York Liberty : 98-97

Trois matchs cette nuit certes, mais surtout un main event ! Le 21 juin 1997, Los Angeles Sparks et New York Liberty s’affrontaient pour inaugurer le lancement de la WNBA. 29 ans, et donc 30 saisons plus tard, Angelinas et New-Yorkaises se sont retrouvés pour fêter ça en s’affrontant dans les règles de l’art. La suite appartient au domaine du cinéma !

On this date in 1997, the WNBA tipped off with the first regular season game in league history, a 67-57 New York Liberty win over the Los Angeles Sparks!

Tonight, those two teams face off again on the league’s 30th anniversary. ESPN Analytics gives the Liberty a 54% chance to… pic.twitter.com/QLezxAD0Eu

— ESPN Insights (@ESPNInsights) June 21, 2026

New York prend rapidement les commandes grâce à un gros effort collectif (6 joueuses à plus de 10 points), mais aussi grâce au très bon match de la Frenchie Pauline Astier. Ultra agressive pour aller s’offrir 9 lancers sur la ligne, et quand ça ne fait pas faute sur elle, bah ça fait panier (4 sur 5 au tir).

Elle finira la rencontre avec 17 points, 4 rebonds et 5 passes, en étant la meilleure joueuse du soir pour le Liberty, pas mal la rookie nan ? New York comptera jusque 17 points d’avance dans le 3ème quart, logique respectée pour le clair favori de ce choc… mais le sport n’est pas un domaine de rationalité.

FRENCH CONNECTION 🤌🇫🇷

MJ 👉 Pauline | #LIGHTITUPNYL🗽 pic.twitter.com/Iquw8rZ78e

— New York Liberty (@nyliberty) June 22, 2026

Portées par Rae Burrell et Nneka Ogwumike, les Sparks trouvent la force de revenir dans la rencontre jusqu’à même passer devant à 3 minutes du buzzer histoire de nous offrir un finish de folie.

Pauline Astier enchaînera 5 pions de suite pour redonner l’avantage à son Liberty, mais comme le panier-ballon peut s’avérer cruel de temps à autres, Erica Wheeler remonte la balle avec 8 secondes à jouer pour Los Angeles, file la gonfle à Nneka Ogwumike derrière l’arc qui dégaine sur la tête de PauPau… Ficelle ! Les Sparks remportent ce duel historique en assassinant le Liberty au buzzer. Cinéma encore une fois !

NNEKA WINS THE 30TH ANNIVERSARY GAME AT THE BUZZER FOR THE SPARKS ⚡😱 pic.twitter.com/3NMxj79RKO

— ESPN (@espn) June 22, 2026

Petit focus sur les autres performances françaises de la nuit avant de se quitter Gabby Williams (10 points) et Janelle Salaün (5 points) ont malheureusement mangé la foudre des Aces de Vegas, tandis que Marine Johannès a contribué sans forcément scintiller avec New York (10 points à 4 sur 10 au tir).

Le programme de la nuit :