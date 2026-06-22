Transfert NBA : le Thunder envoie Aaron Wiggins à Atlanta

Le doux rêve bleu du Thunder et de sa jeunesse soudée et titrée s’effrite logiquement. Dans une optique d’économie, Oklahoma City se sépare d’Aaron Wiggins et l’envoie à Atlanta contre deux futurs choix au second tour de la Draft. Toutes les belles histoires ont une fin.

Aaron Wiggins n’était plus cette saison le joueur qu’il a pu être lors de l’année du titre, en 2025. Notamment durant les Playoffs, où son rôle a fortement chuté cette saison. Drafté en 2021, Wiggins est le premier joueur titré du Thunder à faire les frais de la réduction des dépenses voulue par Sam Presti. Dans le deal, OKC récupère deux choix de Draft de second tour des Hawks (2030, et le moins favorable entre Hawks et Lakers en 2032).

Le CBA de la NBA est tellement punitif que pour maintenir une équipe championne ça devient quasi impossible.

New York passera par là, OKC commence dès maintenant à couper dans son budget en envoyant Aaron Wiggins à Atlanta. La fin d’une belle aventure pour AW et le Thunder.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Avec ce transfert, OKC réduit sa luxury tax de plusieurs dizaines de millions de dollars. Cela en attendant d’autres potentiels mouvements, notamment autour de Luguentz Dort, dont le nom est plutôt pas mal ressorti dans des rumeurs de transfert depuis l’élimination du Thunder en finales de Conférence Ouest, face aux Spurs.

Wiggins, drafté avec le 55e choix en 2021, reste un profil qui pourra faire du bien aux Hawks, notamment par sa relative jeunesse (27 ans) et son expérience.