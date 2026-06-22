Coup de tonnerre entre la NCAA et la NBA : Shams Charania vient d’annoncer l’arrivée de Dusty May en tant que nouveau coach des Dallas Mavericks, en provenance de Michigan. Oui, le même Dusty May qui a conduit les Wolverines au titre NCAA sur cette saison 2025-26 débarque dans le Texas pour remplacer Jason Kidd… et pour redonner le sourire à une fan base qui a (trop) souffert !

🚨 DUSTY MAY, CHAMPION NCAA EN TITRE/ REMPLACE JASON KIDD.

IL EST LE NOUVEAU COACH DES DALLAS MAVERICKS ! 🙌 https://t.co/Q21fEn3oNz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

À 49 ans, Dusty May franchit le cap du monde professionnel et connaîtra sa première expérience en NBA ! Il récupère une franchise en pleine reconstruction après la saison catastrophe conclue à 26-56 sous Jason Kidd. Sa mission ? Construire autour de Cooper Flagg, Rookie de l’année et nouveau visage des Mavs, ainsi qu’avec les jeunes prospects qui arriveront après la Draft.

Le parcours de Dusty May continue de ressembler à une ascension éclair. Révélé à Florida Atlantic avec un Final Four surprise en 2023, il avait rejoint l’Université de Michigan mal en point en 2024 avant de l’emmener jusqu’au titre après seulement deux saisons ! Il rentre désormais dans le cercle des coachs NCAA champions partis directement en NBA.

Pour ceux qui connaissent pas trop le bonhomme, Dusty May a porté Michigan au sommet du basket universitaire en seulement 2 ans !

Il avait succédé à Juwan Howard en 2024, alors que Michigan restait sur une saison cata (24 défaites en 32 matchs).

Deux ans plus tard, il est… https://t.co/2GacDfQgVq

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Direction Dallas maintenant, où la prochaine étape, qu’est la Draft, s’annonce excitante : les Mavs possèdent le pick #9, tandis que trois joueurs sortant de Michigan sont attendus dans le Top 15/20. Alors, le nouveau coach va-t-il ramener un de ses protégés dans ses valises ?

Une chose est sûre, dans cette partie du Texas, on attend qu’une chose : oublier les cauchemars du passé… à toi de jouer Dusty !