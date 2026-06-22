La Draft NBA 2026 aura lieu ce mardi et avant la grande cérémonie, zoom sur le prospect Brayden Burries, dont le nom pèse de plus en plus dans les projections. Le guard d’Arizona séduit par son jeu all-around et sa capacité à peser des deux côtés du terrain. Allez, profil !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 20 ans

20 ans Poste : arrière

arrière Équipe : Arizona

Arizona Taille : 1m93

1m93 Poids : 97 kilos

97 kilos Envergure : 1m98

1m98 Statistiques 2025-26 : 16,1 points (49% au tir, 39% à 3-points, 80% aux lancers-francs), 4,9 rebonds, 2,4 passes, 1,5 interception

16,1 points (49% au tir, 39% à 3-points, 80% aux lancers-francs), 4,9 rebonds, 2,4 passes, 1,5 interception Comparaison NBA : des airs de Derrick White (mais avec des cheveux)

des airs de Derrick White (mais avec des cheveux) Prévision TrashTalk : places 8 à 11

Son parcours

Dans la famille Burries, on touche un peu à tous les sports. Basket pour le papa et le grand frère, softball pour la maman, et soccer pour ses deux petites sœurs. Brayden était en quelque sorte destiné à faire carrière avec un ballon mais il a d’abord touché à celui de Foot US, avant de se focaliser à fond sur la balle orange. Un choix payant.

Grand fan de Devin Booker, Brayden Burries s’est imposé comme le meilleur lycéen de Californie en 2025, un sacré accomplissement quand on connaît l’énorme concurrence qui existe dans ce coin des States. Cette année-là, le gamin de San Bernardino (à une heure de Los Angeles) a notamment tapé dans l’œil de LeBron James himself, après un énorme carton en finale du CIF State Open Division.

La connexion entre LeBron et Burries ne s’est pas arrêtée là. BB a porté les couleurs de l’équipe « Strive For Greatness » sur le circuit EYBL. Et après avoir été sélectionné pour le McDonald’s All-American Game 2025 (qui réunit les meilleurs lycéens du pays), Brayden a pris la direction de l’Université de l’Arizona en compagnie d’un certain… Bryce James (deuxième fils du King et coéquipier AAU de Burries).

Brayden Burries s’est ensuite imposé comme l’un des arrières les plus solides du circuit NCAA lors de la saison 2025-26. Les débuts ont certes été un peu compliqués mais, accompagné par son grand frère présent dans le staff d’Arizona, il a réussi à monter en puissance pour s’affirmer comme une pièce importante d’une véritable machine à gagner (36 victoires en 39 matchs pour Arizona, vainqueur de la Conférence Big 12, qualification au Final Four de la March Madness).

Burries a bouclé sa saison universitaire en étant nommé dans le meilleur cinq de sa conférence (aux côtés notamment d’AJ Dybantsa), en tant que freshman s’il vous plaît, ainsi que finaliste du trophée Jerry West qui récompense le meilleur arrière du pays. De quoi faire grimper sa cote en vue de la Draft NBA 2026.

Ses points forts

Scoreur solide

All-around / Two-way player

Solide physiquement

Plancher élevé

Un arrière complet et efficace qui joue des deux côtés du terrain. Voici la définition du joueur qu’est Brayden Burries.

Shootant à 49% à l’université, dont 39% à 3-points et 80% aux lancers-francs pour 16 points de moyenne, Burries a lâché une production offensive solide aux côtés de Koa Peat et Jaden Bradley à Arizona. Il peut jouer avec ou sans ballon, son shoot extérieur est propre et surtout il a une belle capacité à attaquer le panier, sur demi-terrain comme en transition.

Mais s’il a fini top scoreur de l’équipe, Brayden n’était pas pour autant dans le costume de première option. BB a surtout réussi à bonifier le collectif des Wildcats en s’intégrant dans un système où il a pu exprimer ses qualités.

Brayden Burries is the best rim pressure guard in the 2026 NBA Draft.

73rd %ile at the rim

63.4% shooting at the rim

What sets Burries apart in this area for me is his versatility. He does an awesome job of blending power with finesse. He has the strength and explosiveness to… pic.twitter.com/11sAGWUUxV

— Tyler Metcalf (@tmetcalf11) June 20, 2026

Des qualités de scoreur donc, mais aussi de « all-around player ». Doté d’une taille correcte pour un arrière ainsi que d’un physique solide (97 kilos), Burries peut en effet peser sur une rencontre de différentes façons : bonne présence au rebond, polyvalence sur les postes extérieurs, et bel impact défensif malgré une envergure assez limitée.

Justement, en parlant de la défense, Brayden Burries combine intensité, discipline et impact physique. Le genre de combinaison qui devrait faire de lui un défenseur solide en NBA, autant sur les porteurs de balle qu’en aide (1,5 interception de moyenne en NCAA). Certes, BB risque de prendre des shoots sur la tronche quand il défendra sur des joueurs plus grands, mais ne comptez pas sur lui pour se décourager.

Ce côté two-way, associé à une belle maturité, fait de Brayden Burries un joueur qui peut contribuer dans une équipe qui gagne. Le genre de mec qu’on veut avoir à ses côtés et qui peut rapidement trouver une vraie place en NBA.

Brayden Burries has a clear role player baseline with some room to scale up…

Sturdy-bodied 6’5 combo guard. Solid defensive profile, solid athleticism, solid shot making on tape, solid handle. Played big in big moments. Very well rounded prospect. pic.twitter.com/869LaDTIuv

— Basketball University (@UofBasketball) June 19, 2026

Ses points faibles

Plafond moins élevé que d’autres prospects ?

Explosivité limitée

Malgré ses nombreuses qualités, Brayden Burries est souvent relégué derrière les autres guards de sa cuvée comme Keaton Wagler, Mikel Brown Jr., Darius Acuff Jr. ou encore Kingston Flemings. La raison ? Burries semble avoir un plafond moins élevé que ces gars-là : scoreur solide mais pas élite, passeur correct mais pas transcendant, bon jeu all-around mais pas LE joueur autour duquel vous allez construire une attaque.

S’il serait très surprenant que BB ne devienne pas un joueur de qualité en NBA, peu de scouts le voient comme une future star. Il est plutôt perçu comme un joueur de complément, un connecteur, un role player potentiellement excellent, mais pas plus. Le fait qu’il aura « déjà » 21 ans en septembre peut aussi refroidir certains dirigeants.

Brayden Burries n’est pas non plus l’arrière le plus explosif de la Terre. Il a certaines qualités athlétiques et de très bonnes capacités de pénétration / finition grâce à son profil robuste, mais ce n’est pas lui qui va aller dunker sur la tête des intérieurs adverses. C’est plus un joueur qui se base sur ses qualités techniques et ses fondamentaux. Il n’y a pas de mal à ça sauf qu’au niveau NBA, le manque d’explosivité peut jouer des tours.

Ce qui va faire la différence

Peut-il évoluer dans le playmaking offensif ?

Brayden Burries avait globalement des responsabilités limitées au playmaking à Arizona. Il n’était pas le système (coucou James Harden), il faisait partie du système. Des questions, voire des doutes, l’entourent ainsi sur sa capacité à faire jouer les autres et à devenir un playmaker de bon niveau.

Burries est un joueur intelligent, altruiste, capable d’avoir un rôle de connecteur où il fait les bons choix pour aider à faire tourner l’attaque. Ce serait déjà très bien pour lui en NBA, mais peut-il devenir un créateur plus avancé à la passe ? Son évolution dépendra aussi de sa marge de progression dans ce secteur. Car si vous combinez son potentiel de scoreur à un meilleur playmaking balle en main, c’est tout son plafond qui explose.

C’est peut-être ça, au final, qui fera la différence entre devenir un excellent role player ou une star en NBA.

6’5 Brayden Burries NBA Draft workout 🔥he has impressed nba teams has gotten great feedback on being selected high 🔥 his jumper, handle, and shot creation was very impressive as a top 10 Pick @BraydenBurries 🎥 @JordanRichardSC pic.twitter.com/GnxWXyI5qq

— Swish Cultures (@swishcultures_) June 19, 2026

Projection NBA

Brayden Burries est habituellement projeté en fin de Top 10 à la Draft NBA 2026, notamment du côté de Dallas où il pourrait bien s’intégrer au milieu de Kyrie Irving et Cooper Flagg. Les équipes qui veulent se montrer compétitives dès la saison prochaine (Warriors, Hawks…) sont celles qui souvent liées à Burries, qui devrait pouvoir contribuer plus rapidement que d’autres prospects.

Il ne faut néanmoins pas exclure un scénario dans lequel le prospect d’Arizona fait un jump à la Draft, pour potentiellement intégrer le Top 5-8. Son profil plaît à beaucoup de franchises dont les Clippers, qui auraient été impressionnés par le gamin lors d’un récent workout. Brayden Burries serait un bon complément à Darius Garland, ball-handler numéro 1 sur le backcourt.

Avec leur pick #9, les Mavs viserait l’arrière Brayden Burries (Arizona).

Mais s’il est sélectionné avant, Dallas pourrait reculer à la Draft. Transfert possible avec les Pels ou les Grizzlies d’après @JakeLFischer. pic.twitter.com/t61TzEdB5v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026