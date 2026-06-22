Selon Shams Charania, avant la Draft NBA 2026 ce mardi soir, nous connaîtrons la prochaine équipe de Giannis Antetokounmpo. Si le Miami Heat a longtemps fait figure de favori, les Boston Celtics reviennent fort dans la course et seraient prêts à lâcher Jaylen Brown pour faire venir le Grec.

Il y a quelques mois, lorsque des rumeurs envoyaient Giannis Antetokounmpo aux Golden State Warriors, Draymond Green se disait prêt à être compris dans le transfert et à quitter son équipe de toujours. Cette fois, c’est Jaylen Brown qui est menacé de la même « sanction » et selon Brian Windhorst, il n’est pas tout à fait contre quitter Boston :

« Jaylen Brown accepte cela et réalise que c’est une chance de tourner une page dans sa carrière. Qu’il pourrait obtenir sa propre équipe, ce qui est quelque chose auquel il pense depuis un certain temps. »

Cette possibilité semble plus réelle que jamais car dans le même temps Marc Stein a dévoilé le package que serait prêt à envoyer les Celtics contre Giannis Antetokounmpo : Jaylen Brown, Hugo Gonzalez, le pick 27 de la Draft 2026 et peut-être un autre futur choix.

Le package potentiel des Celtics pour récupérer Giannis avant demain soir :

– Jaylen Brown

– Pick #27 à la Draft 2026

– Hugo Gonzalez

– peut-être un autre pick

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Une offre avec un MVP des Finales concerné, ce n’est pas tous les jours. L’ampleur de la proposition témoigne de la motivation de la franchise du Massachusetts. Brian Windhorst affirme qu’ils sont « all-in » pour récupérer le Grec. Il faut dire qu’un potentiel duo avec Jayson Tatum serait extrêmement excitant.

Jaylen Brown est arrivé à Boston il y a déjà 10 ans. Il y a remporté un titre en 2024 et a été sélectionné à 5 reprises au All-Star Game. Il sort de la meilleure campagne individuelle de sa carrière avec une sixième place au classement du MVP. Mais ses déclarations, peu après l’élimination de son équipe, disant notamment que c’était la meilleure saison de sa vie ont laissé penser qu’il rêvait désormais de ce rôle de leader d’une équipe.

Dernière update de @WindhorstESPN sur le dossier Giannis :

Les Celtics sont « all-in » pour récupérer le Freak et sont prêts à lâcher Jaylen Brown dans le deal.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Si Shams Charania a raison, nous saurons si son souhait est exaucé dans moins de 30 heures. Et on l’espère, car entre nous, le dossier Giannis Antetokounmpo et ses rumeurs n’ont que trop duré.