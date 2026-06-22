L’agenda officiel TrashTalk 2026/27 est disponible !

On repart à l’aventure ! Pour la sixième année consécutive, TrashTalk revient avec l’Agenda TrashTalk 2026/27. Le média préféré de votre média préféré vous accompagnera cette fois-ci de la rentrée scolaire 2026 jusqu’en juillet 2027, avec une recette qui a désormais fait ses preuves. Le nouveau joyau de la collection est dispo et n’attend désormais plus que de trouver sa place dans vos cartables, sacoches, sac à dos ou même étagère de déco. À votre bon cœur !

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Vous pensiez vraiment qu’on allait s’arrêter avant d’égaler le nombre de bagues de Michael Jordan ? Et bien NON ! Nous revoilà avec un sixième agenda à ajouter à votre collection, et nous on a même pas eu besoin de pause pour en arriver là ! L’agenda, c’est ce partenaire de vie, qui t’accompagnes tout au long de ta scolarité, parfois même jusque dans ton bureau lorsque tu rentres dans la vie active. Un compagnon privilégié, à l’intérieur duquel tu gribouilles, tu écris pour ne pas oublier tes rendez-vous ou tes devoirs, tes états d’âmes ou simplement… des conneries. Ce que tu veux en fait, car l’agenda c’est réellement THE objet qui t’appartient à toi et à personne d’autre, une espèce de journal intime plus discret. Ne pas oublier la rédaction de Madame Oliveira, ou d’apporter son livre de maths sinon Monsieur Bitoun va te tomber dessus, bien penser à l’anniversaire de ce mec que t’oublies tout le temps, et anticiper l’achat d’une tenue pour la boum de samedi chez Sophie, voilà à quoi peut te servir ce compagnon essentiel, mais pas que…

Car c’est toujours avec la même fierté que l’équipe TrashTalk propose de vous accompagner dans toutes vos aventures, pour la sixième fois donc – comme le nombre de Finales perdues par LeBron James. Cet agenda, c’est encore celui dont nous rêvions quand nous étions plus jeunes, c’est en tout cas comme ça que nous l’avons imaginé. Un bel objet, déjà. Une nouvelle fois surplombé par l’Alien Victor Wembanyama accompagné cette fois en couverture de Stephen Curry et Luka Doncic. Une nouvelle source de savoir, une fois de plus, pour devenir incollable sur le plus beau sport du monde qu’est le basket-ball, sans oublier de s’amuser pour décompresser après les cours ou pendant l’été grâce à l’incontournable cahier de vacances qui vous est proposé en fin d’agenda, de retour après le succès des éditions précédentes. Un joli projet, toujours confectionné avec beaucoup d’amour, le fruit de plusieurs mois de collaboration avec les équipes de Hugo Sport et une collection qui commence à être devenir très très… très sérieuse.

📚 L’AGENDA TRASHTALK 2026/27 EST DANS LES BACS !! 😍

Not 1, not 2, not 3… c’est déjà notre 6ème agenda fait maison 🥰🥰

L’Agenda TrashTalk, copain idéal de votre année scolaire ou même de votre taf au quotidien :

🔸 12,5 / 17,5 centimètres

🔸 200 anecdotes / quiz / leçons

🔸… pic.twitter.com/nbsPU1IG72

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

L’Agenda TrashTalk 2026/27, c’est quoi ? Plus qu’un agenda, un vrai petit bijou, bien plus qu’un simple bloc-notes. Un vrai repaire aux infos, dans lequel vous retrouverez encore cette année de quoi parfaire votre culture, avec cette année une attention toute particulière accordée… aux dynasties. Des grands Celtics de Bill Russell aux Warriors de Steph Curry, en passant par les Lakers de Shaq et Kobe, les Huskies de UConn en NCAA féminine et bien d’autres encore. Des grandes équipes dominatrices, on en a vu passer plein dans le monde la balle orange et pas qu’en NBA, alors il était temps de leur rendre hommage dans cette édition 2026-27 de l’Agenda TrashTalk.

L’Agenda TrashTalk c’est aussi des photos des plus grands joueurs NBA et internationaux, à chaque page des anecdotes et/ou des infos relayées sous forme de matières. Les statistiques (maths), les termes anglophones du basket (anglais), la philo (citations) ou encore l’Histoire-Géo, à chaque jour un nouvel apprentissage avant de passer à l’un des classiques en toute fin de cet agenda : le Cahier de vacances à la sauce TrashTalk, pour respirer un peu après une année sérieuse et pleine de bonne humeur.

Disponible depuis le 3 juin, l’Agenda TrashTalk est à retrouver un peu partout avant la rentrée : Fnac, Carrefour, Auchan, Cultura, Decitre, Espaces Culturels Leclerc, Furet du Nord, Cora, Intermarché, supermarchés U et toutes les librairies indépendantes, autant vous dire que toute bonne crèmerie qui se respecte vous proposera cette année encore l’Agenda TrashTalk ! Le produit immanquable à surligner en jaune fluo sur la liste de courses cet été, pile entre le houmous et les oignons confits. Mais la sortie de ce sixième volume, c’est encore une fois une vraie fierté d’équipe, tant cet agenda allie notre plaisir de transmettre cette passion, et l’envie d’un paquet de jeunes qui se mettent au basket de représenter le plus beau des sports !

« Est-ce qu’on peut obtenir l’Agenda TrashTalk ailleurs qu’en France ? »

Oui ! Suisse, Belgique, Dom-Tom, Canada, Lituanie, Luxembourg ou Kazakhstan, l’agenda sera disponible. Mais la technique sera la même pour tout le monde : allez chez votre libraire préféré, demandez si tout baigne, s’il peut commander l’agenda, et voyez avec lui quels sont les délais de livraison. Plus vous êtes loin de l’Hexagone, plus cela pourra prendre de temps (3-4 semaines). Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils géreront et que vous serez au top pour la rentrée 2026.