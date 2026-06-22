Trae Young prolonge pour 4 ans et 212 millions chez les Wizards !

C’est officiel, Trae Young s’inscrit dans la durée à Washington. Après avoir décliné sa player option de 49 millions de dollars pour la saison 2026-27, le meneur de 27 ans a finalement trouvé un accord avec la franchise de la capitale pour quatre ans et 212 millions de dollars.

🚨 TRAE YOUNG PROLONGE AUX WIZARDS ! https://t.co/rNt8NRf9gX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Ice Trae a gagné son pari : Shams Charania nous annonce que le meneur gagnera 53 millions de dollars par an chez les Wizards avec une player option sur sa dernière année de contrat ! Cette signature confirme la volonté commune de construire un projet ambitieux autour du quadruple All-Star.

Arrivé à Washington en janvier dernier dans un échange impliquant CJ McCollum et Corey Kispert, Trae Young n’a disputé que quelques rencontres sous ses nouvelles couleurs en raison de blessures. Il avait décliné sa player option il y a quelques jours mais les dirigeants des Wizards restent convaincus de son potentiel pour guider la jeune génération.

53 millions par an + contrôle sur la dernière saison.

Honnêtement, je pensais pas que Trae Young allait décrocher un tel deal, après ses récents soucis de blessure et la baisse de sa cote chez les Hawks.

Pour rappel, il a été transféré contre CJ McCollum et Corey Kispert. https://t.co/nCbTR9evps

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2026

Avec des talents prometteurs comme Alex Sarr, Kyshawn George, Bilal Coulibaly ou encore Bub Carrington, ainsi que le premier choix de la Draft 2026, Washington a de l’or entre les doigts et a son avenir en mains… attention à ne pas faire de dinguerie « made in Washington » qui gâcherait tous ces talents ! La franchise espère également pouvoir compter sur Anthony Davis afin de former une réelle dream-team.

Lié aux Wizards jusqu’en 2030, Trae Young devient désormais le visage du projet et l’un des joueurs les mieux rémunérés de la NBA… alors, on y croit ?