Avis de la rédaction : qui sera le bust de la Draft NBA 2026 ?

La Draft NBA 2026 est dans seulement trois jours (nuit de mardi à mercredi, 2h) et le moment est venu de se mouiller en cette période caniculaire. Chaque membre de la rédaction de TrashTalk s’est exprimé sur un prospect « bust », qui pourrait bien représenter la mauvaise surprise de la cuvée.

Nico

Nate Ament. Habituellement j’aime bien les ailiers longs qui ont du ballon, mais son irrégularité/inefficacité me fait un peu flipper et j’ai des doutes sur sa capacité à véritablement s’imposer en NBA, notamment sur le plan physique (pas super explosif, frêle…). Des doutes qui sont visiblement partagés par d’autres observateurs, Ament pouvant tomber jusqu’au milieu du premier tour à la Draft alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs prospects US à sa sortie du lycée…

Robin

Kingston Flemings. J’aime son profil pourtant. Les meneurs de jeu rapides, adroits à mi-distance et extrêmement bons passeurs. Mais lorsque j’ai des doutes sur leur qualité de finition, leur capacité à gratter des lancers-francs, leur volume à 3-points et leur impact physique des deux côtés du parquet, je vois automatiquement apparaître le visage de Rob Dillingham. Bon, soyons clairs, c’est son plancher, mais j’ai à l’instant T trop de doutes pour l’imaginer être un meneur de jeu titulaire avec de l’impact en NBA. Ce qui est tout de même attendu d’un Top 7-8 de Draft.

Tim

Nate Ament. On le sait, la NBA est une ligue d’efficacité dans laquelle la moindre décision doit être prise en fonction d’à quel point il est possible de la maximiser. Dommage, régularité et efficacité sont les deux gros points faibles de l’ailier du Tennessee. Moins de 40% de réussite au tir en NCAA, un peu peur de voir jusqu’où ça peut chuter face à des défenseurs plus grands, plus longs, plus athlétiques dans la Grande Ligue. Le potentiel est là pourtant, mais j’ai beaucoup de mal à le voir se concrétiser en NBA. En espérant me tromper.

Jules

Darryn Peterson. La take est peut-être désastreuse mais on est là pour ça, non ? Je vois un garçon prétentieux et (trop) sûr de lui. Il va glisser selon moi dans un premier temps avant de nous faire une Zion. Je ne lui souhaite pas, évidemment, mais je ne serais pas étonné que certaines franchises aient la même réflexion (le melon du gars, t’sais). Bref, Peterson est un talent absurde mais le revers de la médaille est encore plus violent selon moi… (rendez-vous quand il sera MVP pour m’insulter !).

Clément

Nate Ament. Si ça passe, alors ce sera un prospect exceptionnel et un joueur monstrueux à l’avenir, malheureusement je sens que ça va plutôt casser pour ce joueur très irrégulier et inefficace en NCAA. En NBA, cela ne devrait pas pardonner. Je fais partie des sceptiques sur son développement et il pourrait malheureusement devenir un bust à l’avenir, et ces chances sont multipliées par 4 s’il est sélectionné par les Kings (selon une statistique très poussée de l’INSEE). Je lui souhaite de tout cœur de me faire mentir mais nan, je le sens pas.