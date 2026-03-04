Sélectionné pour le Young Star Game LNB après ses premières minutes en pro avec Strasbourg, Oscar Wembanyama avance avec une ambition très claire : la NBA. Mais à 18 ans, l’ailier assume aussi ce qu’il lui manque encore et le boulot à faire pour monter les marches une par une.

Avoir la tête sur les épaules semblent être un trait de caractère récurrent chez les Wembanyama. Oscar, petit frère de Victor, assume totalement l’objectif :

« Ce n’est pas dans un coin de ma tête, je suis obnubilé par ça ! […] Pour moi, c’est l’objectif numéro 1. »

Parce qu’Oscar Wembanyama ne se présente pas comme un joueur déjà prêt qu’il suffirait de lancer plus haut. Il parle de progression, de caps à franchir, de ce qu’il lui manque encore. Et c’est précisément ce qui rend sa prise de parole intéressante. À 18 ans, après des premières minutes en professionnel avec Strasbourg et une sélection au Young Star Game LNB, il ne cherche pas à se vendre comme un produit fini. Il se décrit plutôt comme un profil en construction, avec une marge réelle, mais aussi un chantier assumé.

Dans son discours, il y a d’abord cette idée de responsabilité immédiate. Pas question de se contenter d’être « du jeune qui apprend » ou de gratter quelques séquences parce qu’il travaille bien à l’entraînement. Lui parle d’impact, de rendement, de contribution dès l’entrée sur le terrain. Cette exigence-là dit beaucoup de la mentalité : il ne réclame pas seulement du temps de jeu, il explique ce qu’il faut en faire. Et dans un contexte pro, c’est souvent ce qui fait la différence entre un prospect observé avec curiosité et un jeune que les coaches commencent à installer.

🇫🇷 Oscar Wembanyama has shown some fun flashes to start the season for Strasbourg’s U21 team in France

The 6’7, 18-year-old wing and younger brother of Victor Wembanyama has shown some noticeable improvements this year shooting 55% from the field and 43% from 3 so far in 4 games pic.twitter.com/71eq1qj6dh

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) October 21, 2025

L’autre point fort de son intervention, c’est sa lucidité technique et physique. Oscar Wembanyama reconnaît qu’il a commencé tard par rapport à d’autres, et que ce décalage se rattrape par du travail sur plusieurs dimensions : l’aisance avec le ballon, la dextérité, la capacité à gagner en fluidité. Il insiste aussi sur le cap physique nécessaire pour viser plus haut, avec une lecture très juste de ce qu’exige le niveau NBA. Il ne fantasme pas la destination, il en mesure déjà le prix d’entrée.

Ce regard précis sur lui-même prend encore plus de relief quand on le replace dans son parcours récent. Les deux dernières saisons ont été freinées par les blessures, avec tout ce que cela implique : perte de rythme, progression hachée, frustration. Là aussi, son discours est moins spectaculaire que solide. Il parle de confiance à garder, de travail pendant les périodes d’arrêt, de motivation supplémentaire construite dans les moments où il ne pouvait pas s’exprimer sur le terrain. Ce n’est pas un récit de miracle, c’est un récit de continuité, et ça colle bien à l’image d’un joueur qui avance marche après marche.

First extended look at Oscar Wembanyama at the NBA Academy games. 6’8, 17-year old forward is at an early stage of development, but is a rangey defender who can make shots, plays with strong activity and shows nice flashes of passing ability. Good high end academic D1 candidate. pic.twitter.com/EyoJeuZ7gH

— Jonathan Givony (@DraftExpress) July 12, 2024

Il y a enfin un élément important, presque à contre-courant du bruit qui entoure forcément son nom : la place du plaisir. Dans les conseils donnés par sa famille, il ne met pas en avant la pression du résultat ou l’obsession de la trajectoire parfaite. Le message est plus simple : être heureux, prendre du plaisir, rester aligné avec ce qu’il aime faire. Dans un environnement où la comparaison est automatique et les attentes souvent disproportionnées, ce socle-là peut peser lourd.

Au fond, la vraie info n’est pas seulement qu’Oscar Wembanyama vise la NBA. Beaucoup de jeunes de son niveau le disent ou le pensent. Ce qui ressort, c’est qu’il en parle déjà avec un mélange rare d’ambition et de lucidité. Il annonce la destination, oui, mais il passe surtout son temps à détailler la route.

Source : L’Équipe