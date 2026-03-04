Longtemps sous les radars et en mode apprentissage (normal pour un rookie), Nolan Traoré a clairement changé de braquet depuis son installation dans le cinq majeur des Nets. Nommé parmi les candidats au titre de Rookie du mois de février à l’Est, le meneur français de 19 ans est en train de prouver à toute la NBA que le French Flair peut aussi fonctionner à Brooklyn.

Sélectionné en 19e position de la Draft 2025, Nolan Traoré faisait partie des paris assumés de Sean Marks (GM des Nets). Mais son début de saison n’a clairement pas rassuré. Un temps critiqué, notre Frenchie a même fait un petit voyage du côté des Long Island Nets, l’équipe de G League des Nets.

Malgré sa rapidité et son sens de la passe, le Français avait du mal à gérer le tempo et le jeu en NBA. Et même quand tu joues aux Nets, il faut un minimum de maîtrise pour s’installer dans le roster… Ce passage en G League, bien que discret, a été déterminant. Ça a été l’occasion pour Nolan de comprendre, d’apprendre et de revenir plus fort.

Le déclic depuis la titularisation

Le 29 janvier, Jordi Fernandez et le staff des Nets ont décidé de le lancer dans le cinq majeur (comme quoi, ça sert de bosser). Et là, changement d’ambiance. Depuis, Traoré est productif avec une efficacité honorable.

Sur le seul mois de février, le meneur de 19 ans tourne à 12,2 points, 5,6 passes et 1,3 interception par match. Et surtout, tenez-vous bien : il a cumulé 67 passes décisives, soit 30 de plus que n’importe quel autre rookie de la Conférence Est. Et c’est Made in France ! Avec une adresse de 43% au tir et 34% à 3-points, Nolan envoie du propre pour un rookie.

Un des meilleurs rookies à l’Est ?

Cerise sur le gâteau pour notre Frenchie : une nomination dans les votes pour le Rookie du mois à l’Est, rien que ça. Et puis quand les coachs adverses commencent à parler de toi, c’est que quelque chose se passe. Et pas n’importe quel coach… monsieur Erik Spoelstra ! Coach Spo a glissé un petit mot sur Nolan qui fait plaisir :

« Quand des joueurs ont une opportunité et qu’on leur accorde du temps de jeu sur la durée, il peut y avoir des surprises. (…) Lui, il est différent. Il a très bien joué, et son équipe aussi. »

Même le grand frère en Bleus, Victor Wembanyama, y est allé de son compliment sur son potentiel chef d’orchestre en sélection :

« Nolan est très jeune… Et pourtant, ce que j’ai tout de suite remarqué chez lui, c’est sa maturité et sa manière de contrôler le jeu. (…) Il a un vrai courage, un vrai caractère, et je pense que c’est un joueur qui va connaître une progression incroyable au cours de sa carrière. »

Autant dire qu’à 19 ans, être décrit comme ça par Wemby, ce n’est pas anodin. Alors oui il est Français aussi, oui Victor n’allait pas dire le contraire, mais quand même. Respect Nolan !

C’est quoi la suite ?

À Brooklyn, la reconstruction est bien assumée… un peu trop même (on est à deux doigts de cramer que vous tankez les gars). Mais sur ce début d’année 2026, Nolan Traoré est peut-être le rookie qui avance le plus vite, celui qui joue le plus et, surtout, celui qui joue le mieux. Avec l’absence temporaire d’Egor Demin (l’autre rookie titulaire sur le backcourt), les clés du jeu pourraient encore un peu plus lui revenir.

Si la dynamique se confirme, Nolan Traoré peut continuer à grimper dans le classement des rookies à l’Est. Il pourrait même entamer la saison 2026-27 comme un membre clé de Brooklyn en vue de l’avenir. Après tout, il est l’une des seules raisons pour lesquelles on se lève pour regarder les Nets, alors à lui de continuer sur cette lancée.