Zach Edey (Grizzlies) va manquer le reste de la saison…

Coup dur pour les Grizzlies : Zach Edey a été opéré avec succès de la cheville gauche et manquera la fin de la saison 2025-26. Le pivot canadien est toutefois attendu de retour, complètement remis, pour la reprise 2026-27.

Memphis a officialisé la nouvelle ce mardi : Zach Edey a subi une intervention pour traiter une gêne persistante et un stress osseux à la cheville gauche, un secteur déjà fragile chez lui. Il s’agit de sa deuxième opération à cette cheville en moins d’un an.

The Grizzlies say Zach Edey has undergone season-ending ankle surgery. pic.twitter.com/sDsQL0BHk9

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 4, 2026

Gros coup d’arrêt pour le grand bonhomme, qui n’a disputé que 11 matchs cette saison, avec des chiffres très solides quand il était sur le parquet : 13,6 points, 11,1 rebonds et 1,9 contre de moyenne. Memphis insiste quand même sur l’essentiel pour la suite : retour complet visé avant la saison prochaine.