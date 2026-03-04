Jayson Tatum n’a jamais été aussi proche de rejouer au basket après sa rupture du tendon d’Achille le 12 mai dernier. Et il est légitime de se demander ce que ce retour va impliquer pour les Celtics, pour lui et pour toute la NBA.

Il y a dix mois, Jayson Tatum s’écroulait sur le parquet du Madison Square Garden et, avec lui, les espoirs de titre des Celtics. La majorité pensait même que les espoirs de titre s’en étaient allés pour cette saison 2025-26 également. Et que la meilleure chose à faire était de sacrifier la campagne actuelle, pour repartir avec un JT à 100% et potentiellement un gros nom de la Draft à la rentrée 2026.

Mais voilà : nous sommes début mars, les Celtics sont deuxièmes à l’Est, et Jayson Tatum est sur le retour. Qui l’aurait cru ?

Jayson Tatum est apparemment passé en « GAME TIME DECISION » sur le rapport de blessure des Celtics.

Son retour est imminent !! 🍀🍀🍀



La star des Boston Celtics a repris les entraînements en 5 contre 5, ses petites routines, et son retour serait plus proche que jamais. Mais le vrai sujet n’est pas tant médical. On espère tous que Tatum revienne à 100%. D’ailleurs il a lui-même annoncé qu’il ne reviendrait que quand il se sentirait prêt.

Non, le vrai sujet est sportif, et plus précisément hiérarchique.

Boston a appris à vivre (et à gagner) sans lui

C’est là toute la complexité du moment : les Celtics ne l’ont pas attendu pour performer, contrairement à ce qu’on aurait pu croire. Avec Joe Mazzulla en chef de meute, et potentiel Coach de l’Année, les Celtics se retrouvent deuxièmes à l’Est. Dangereux des deux côtés du terrain, ils ont su construire un nouveau collectif en reprenant les mêmes principes de jeu (avec toujours le 3-points comme thème central). Et surtout, un autre mâle alpha a pris les commandes : Jaylen Brown.

Plus offensif, plus scoreur, Brown joue le basket le plus affirmé de sa carrière. Il joue comme un franchise-player, comme le MVP des Finales qu’il était en 2024. L’équipe s’est structurée autour de lui, les rôles sont clairs et ça fonctionne. Et on en a la preuve grâce à la récente sortie de Nikola Vucevic, qui nous apprend que tout le monde répond à un seul homme dans les vestiaires.

Vučević on Jaylen Brown’s leadership: « I didn’t know how talkative he was before. »

« I didn't know how talkative he was before. »

« I've played against him, obviously, (for) a lot of years, but it was great for me to see the other side I didn't know by playing against him. »



« Je ne savais pas qu’il parlait autant […] les gars suivent ce qu’il dit. »

Alors la question devient inévitable : à qui va appartenir cette équipe au retour de Tatum ? Son retour va-t-il déséquilibrer ce roster ?

Tatum reste le prince de Boston, et tout lui est promis depuis le début. Mais Jaylen Brown a répondu à une question que tout le monde se posait l’année dernière : il est capable d’assumer le rôle de leader indiscutable avec Tatum sur la touche. Reste à voir dans quel état d’esprit se trouve Brown.

Une chose est sûre : Tatum va bouffer des tirs et des minutes à des jeunes (Jordan Walsh, Baylor Scheierman, Hugo Gonzalez) qui, jusqu’à aujourd’hui, s’éclataient dans cette nouvelle organisation. Mais Tatum reste Tatum et sa complémentarité avec Derrick White, notamment, devrait revenir tout de suite et faire du bien à ce dernier. La simple présence de JT va lui rouvrir des espaces et lui enlever un peu de pression.

« Jayson Tatum knows he’s stepping onto Jaylen Brown’s team. »

– @SIChrisMannix





Le scénario à haut risque ?

Revenir d’un tendon d’Achille en dix mois est déjà un défi en soi. Certains, comme Kevin Durant, ont prouvé que c’était possible de retrouver un niveau de légende. Mais c’était KD. Tatum a-t-il ce statut ? Pas encore. D’autres, en revanche, ont mis plus de temps. L’explosivité, la confiance dans les appuis, la capacité à retrouver le rythme… tout ça relève du ressenti et varie selon chaque joueur. Les réponses concernant JT seront bientôt là. Certaines peuvent, même, être déjà cachées dans sa nouvelle série documentaire qui retrace ses dix mois de travail : « The Quiet Work ».

The Quiet Work: Chapter 1





Boston tourne donc très bien sans lui. Et ce constat place Tatum dans une position paradoxale : il a peut-être plus à perdre qu’à gagner en revenant maintenant. Si le collectif ralentit, si les résultats et le niveau de jeu régressent, si son niveau de jeu tarde à revenir… alors les débats seront immédiats. Et sûrement violents pour lui.

Mais soyons clairs : si l’intégration est fluide, si Tatum accepte une montée en puissance progressive, si Boston parvient à combiner la nouvelle version alpha de Brown avec la polyvalence totale de Tatum, alors le plafond de l’équipe explose. Et si, après dix mois d’absence, il revient pour guider Boston vers les Finales ? Là, tous les sujets seront clos et on parlera d’un retour légendaire.

L’heure de vérité

Ce comeback n’est donc pas une simple réapparition, c’est un test. Pour son corps, pour son statut et pour l’avenir des Celtics. Jayson Tatum revient dans une équipe qui a grandi sans lui, et qui gagne sans lui. À lui de prouver qu’il peut redevenir le joueur qu’il était tout en acceptant la réalité du moment. Quoi qu’il arrive, ce retour ne sera pas neutre et on n’a pas fini d’en parler.

Source texte : Jay King (The Athletic)