Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Alors qu’on va progressivement rentrer dans la dernière ligne droite de la saison régulière, c’est le moment idéal pour faire un gros point sur la lutte au plus prestigieux des trophées individuels. Spoiler, Victor Wembanyama continue de grimper, tandis qu’Anthony Edwards se rapproche du Top 5.

LE CLASSEMENT DU 19/02

Stats : 27,8 points / 6,3 rebonds / 3,7 passes / 2 interceptions / 49,6% au tir

27,8 points / 6,3 rebonds / 3,7 passes / 2 interceptions / 49,6% au tir Bilan : 29 victoires – 31 défaites

Faisant partie des cinq meilleurs joueurs NBA depuis fin 2025, Kawhi Leonard poursuit sa magnifique campagne malgré les nombreux changements autour de lui chez les Clippers. The Klaw est désormais accompagné du meneur Darius Garland, et tentera de porter les Clippers vers un bilan positif et une qualification en Playoffs dans quelques semaines. Si les espoirs de titre ne semblent plus d’actualité (c’est Kawhi qui le dit), on ne connaît aucune équipe NBA qui a envie d’affronter Leonard à un tel niveau. Espérons juste qu’il reste en pleine santé, lui qui a récemment eu un bobo à la cheville.

Stats : 26,3 points / 5,4 rebonds / 4,5 passes / 51% au tir

26,3 points / 5,4 rebonds / 4,5 passes / 51% au tir Bilan : 38 victoires – 22 défaites

Dans la catégorie des joueurs qui semblent éternels, il y a Kevin Durant. Alors que les Rockets restent sur sept victoires en dix matchs pour prendre place sur le podium de l’Ouest, KD continue d’enchaîner les cartons avec la même efficacité diabolique, comme s’il avait dix ans de moins (cinq matchs à minimum 30 points sur les sept dernières sorties, tout proche d’une nouvelle saison avec des pourcentages en 50-40-90). Certes, Houston n’est pas toujours convaincant et l’absence du meneur Fred VanVleet continue de se voir par séquences, mais Durant reste l’un des meilleurs pour jouer les pompiers de service, burner account ou pas. Il a récemment dépassé les… 32 000 points en carrière.

Stats : 28,5 points / 4,5 rebonds / 5,8 passes / 1,6 interception / 48,3% au tir

28,5 points / 4,5 rebonds / 5,8 passes / 1,6 interception / 48,3% au tir Bilan : 38 victoires – 24 défaites

Absent des parquets depuis une bonne semaine, Donovan Mitchell a vu sa lune de miel avec James Harden s’interrompre. Les Cavaliers ont perdu deux matchs sur quatre sans lui. Rien d’alarmant (surtout qu’il y a une victoire contre Detroit dans le lot) mais ça montre l’importance de Spida, qui espère revenir rapidement de sa blessure à l’aine. Cleveland est actuellement à la lutte avec New York pour la troisième place de l’Est, et peut potentiellement aller chercher Boston en cas de grosse série lors du sprint final. Mais pour cela, Donovan Mitchell devra être là, et surtout dans la même forme olympique que lors du reste de la saison.

Stats : 32,4 points / 7,7 rebonds / 8,6 passes / 1,4 interception / 47,3% au tir

32,4 points / 7,7 rebonds / 8,6 passes / 1,4 interception / 47,3% au tir Bilan : 37 victoires – 24 défaites

Malgré des performances individuelles toujours aussi folles et des stats calibre MVP, Luka Doncic n’arrive pas à faire l’unanimité. Ses plaintes incessantes envers les arbitres frustrent beaucoup de monde, certains se demandent s’il rend vraiment ses coéquipiers meilleurs, d’autres continuent de pointer du doigt sa « défense », et sa petite embrouille avec J.J. Redick a fait le buzz sur les réseaux. Vous ajoutez à ça des résultats collectifs mi-figue mi-raisin (plusieurs défaites dans le clutch) en ce moment et ça confirme la chute de Luka au classement. Légitimes ou pas, les critiques autour de Doncic doivent pousser ce dernier à faire mieux, pour vraiment devenir le MVP qu’il peut être.

Stats : 29,7 points / 5,2 rebonds / 3,7 passes / 1,4 interception / 49,4% au tir

29,7 points / 5,2 rebonds / 3,7 passes / 1,4 interception / 49,4% au tir Bilan : 39 victoires – 23 défaites

Les chants de « MVP ! MVP ! » symbolisent bien la montée en puissance d’Anthony Edwards. Auteur de 41 points hier contre Memphis et clutch comme pas permis lors des récentes sorties, Ant-Man porte les Wolves – pas toujours convaincants dans le jeu – jusqu’au Top 4 de l’Ouest, grâce à une série de quatre victoires consécutives. En prime, Edwards a été élu joueur de la semaine à l’Ouest et rien n’y personne ne semble pouvoir le stopper. Même quand il est pris à deux, comme face à Denver récemment, Ant trouve les solutions pour permettre à ses copains de briller. Un vrai signe de maturité.

Stats : 29 points / 7,1 rebonds / 5 passes / 1 interception / 48,2% au tir

29 points / 7,1 rebonds / 5 passes / 1 interception / 48,2% au tir Bilan : 41 victoires – 20 défaites

Absent lors de deux des cinq derniers matchs de Boston, Jaylen Brown a vu son équipe surclasser les Suns et les Bucks sans lui. La preuve que les Celtics ne reposent pas que sur JB. On peut même affirmer l’inverse : Boston a un net rating (différence entre efficacité offensive et défensive) supérieur quand Brown est sur le banc que lorsqu’il est sur le terrain (+12,5 contre +4,5). Ça ne veut pas dire pour autant que Boston est meilleur sans Jaylen, ça témoigne surtout de l’excellent boulot réalisé par le coach Joe Mazzulla. La saison de Brown reste magnifique – peu importe ce que disent les stats avancées – et il mérite sa place dans le Top 5 MVP.

Stats : 23,4 points / 11,1 rebonds / 2,9 passes / 2,9 contres / 50,1% au tir

23,4 points / 11,1 rebonds / 2,9 passes / 2,9 contres / 50,1% au tir Bilan : 44 victoires – 17 défaites

Élu meilleur défenseur et joueur du mois à l’Ouest en février, Victor Wembanyama a été récompensé pour son énorme impact sur le succès des Spurs, qui restent sur douze victoires en treize matchs. Tout ça sans forcément enflammer les compteurs au scoring, et malgré un léger coup de fatigue post All-Star Game. Preuve ultime hier face aux Sixers : seulement 10 points marqués, mais 8 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 6 contres dans une démonstration 131-91, avec un… +41 pour Victor. « Je suis dans la course pour le MVP » a récemment déclaré Wemby, « mais je dois mettre un coup d’accélérateur pour espérer gagner ». Ça promet !

Stats : 25,2 points / 5,8 rebonds / 9,9 passes / 1,5 interception / 45,7% au tir

25,2 points / 5,8 rebonds / 9,9 passes / 1,5 interception / 45,7% au tir Bilan : 45 victoires – 15 défaites

Comme Victor Wembanyama, Cade Cunningham a été récompensé pour ses performances individuelles et le succès de son équipe (deuxième meilleur bilan NBA), en étant élu joueur du mois à l’Est. Le maestro des Pistons a notamment marqué les esprits en sortant une véritable masterclass au Madison Square Garden (42 points, 8 rebonds, 13 passes) en sortie de All-Star Break. Depuis, il a eu quelques trous d’air (contre les Spurs et les Cavaliers), qui rappellent que Cade a encore du déchet dans son jeu (pertes de balle et adresse extérieure irrégulière), mais il mérite de rester sur le podium pour l’ensemble de son œuvre.

Stats : 28,7 points / 12,6 rebonds / 10,3 passes / 1,3 interception / 57% au tir

28,7 points / 12,6 rebonds / 10,3 passes / 1,3 interception / 57% au tir Bilan : 38 victoires – 24 défaites

Malgré les folies statistiques de Nikola Jokic, les Nuggets n’arrivent pas à retrouver leur rythme de croisière. Ils n’ont toujours pas enchaîné deux victoires de suite depuis son retour fin janvier, ils perdent les matchs serrés, la défense est poreuse, et les absences (Aaron Gordon, Peyton Watson) continuent de peser. Tout ça ne plaide pas en faveur de Jokic dans la Course au MVP. Symbole de sa frustration actuelle : son coup de sang – légitime – envers Lu Dort, et les plaintes régulières contre les arbitres face au manque de coups de sifflet. Pour rappel : Jokic n’a droit plus qu’à un joker (16 matchs ratés au total) avant d’être inéligible pour les trophées de fin de saison.

Stats : 31,8 points / 4,4 rebonds / 6,4 passes / 1,4 interception / 55% au tir

31,8 points / 4,4 rebonds / 6,4 passes / 1,4 interception / 55% au tir Bilan : 47 victoires – 15 défaites

Après plus de trois semaines d’absence, Shai Gilgeous-Alexander a retrouvé les parquets et il n’a pas perdu de temps pour relancer la machine : 36 points et 9 passes dans une victoire contre Nikola Jokic et les Nuggets, puis 30 points lors d’un succès à Dallas. SGA en a profité pour établir un nouveau record avec 59 matchs consécutifs à minimum 20 points à l’extérieur, et se rapproche un peu plus de la marque historique de Wilt Chamberlain (123 matchs de suite à minimum 20 points, 126 pour Wilt). Favori pour conserver son titre de MVP, Shai fera probablement le doublé s’il évite la case infirmerie lors du sprint final.

Mentions honorables : Tyrese Maxey (Sixers), Jalen Brunson (Knicks)