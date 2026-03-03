Victor Wembanyama élu joueur et défenseur du mois de février à l’Ouest !

Coup double pour Victor Wembanyama ! Alors que les trophées du mois viennent d’être remis par la NBA, notre Wemby national vient de réaliser un joli doublé coupe-championnat pour le mois de février.

Victor Wembanyama conserve son titre de meilleur défenseur du mois, qu’il a déjà obtenu en janvier, mais succède à Luka Doncic, élu joueur du mois en janvier. C’est la première fois de sa carrière qu’il obtient cette récompense et c’est amplement mérité lorsque l’on sait que son équipe n’a pas perdu le moindre match en février (11 victoires pour zéro défaites).

A titre individuel, il a envoyé 22,5 points, 11,3 rebonds et 3,5 passes par match. Il a mené la NBA au nombre de contres par match avec 3,5 en moyenne (41 au total sur le mois), a été deuxième au nombre de rebonds défensifs captés avec 9,3 prises par rencontre. Dans son sillage, les Spurs ont été la meilleure défense dans la Conférence Ouest. Infernal on vous dit.

La totale pour Victor Wembanyama :

– Joueur du mois de février en NBA

– Défenseur du mois de février en NBA

– Héros du All Star Game 2026

Le mois du grand, très grand Wemby 🇫🇷 pic.twitter.com/ntED4Z1lAN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026

A l’Est, c’est Cade Cunningham et Derrick White qui ont été élus respectivement meilleur joueur et meilleur défenseur du mois. Le meneur des Pistons continue de porter son équipe au sommet de sa conférence, tandis que l’arrière des Celtics est toujours aussi relou à attaquer. Là aussi, récompenses logiques pour les deux joueurs.

Joueurs du mois de février en NBA : Victor Wembanyama et Cade Cunningham !! 🙌🔥 pic.twitter.com/9Bqh02L1HZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026

Défenseurs du mois de février en NBA : Victor Wembanyama et Derrick White ! 🔒 pic.twitter.com/PT98Ucji39

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026

Wemby n’est d’ailleurs pas le seul joueur des Spurs à être mis à l’honneur pour ces récompenses mensuelles, puisque Dylan Harper a été élu rookie du mois, renversant par la même occasion la dictature instaurée par Cooper Flagg depuis le début de saison. Tandis que Kon Knueppel continue son sans faute à l’Est en étant toujours aussi rayonnant.

Les rookies du mois de février en NBA : Dylan Harper et Kon Knueppel ! 🙌 pic.twitter.com/Lg8eOzoTWF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2026





Du beau monde pour accompagner Wemby, en plus des coachs du mois Mitch Johnson (Spurs) et Kenny Atkinson (Cavaliers). Mais l’homme en forme du mois de février en NBA est Français et s’appelle Victor Wembanyama.