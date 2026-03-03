Les récompenses de février en NBA : les Spurs raflent tout

La NBA a distribué ses traditionnelles récompenses du mois, et certaines têtes reviennent avec insistance. Un mois de février qui raconte très bien les dynamiques du moment : San Antonio en feu, Detroit qui tient son patron, Cleveland qui monte doucement mais sûrement en régime..

Les joueurs du mois

À l’Ouest, Victor Wembanyama récupère la récompense avec une évidence difficile à contester. Février a été le mois de la prise de pouvoir pour San Antonio : 11-0, une dynamique de contender, et un Wemby au centre de tout même quand la feuille de stats ne hurle pas toujours plus fort que celle d’un autre. Il a empilé l’impact des deux côtés, tenu son rang dans les gros matchs (notamment face à Detroit avec une ligne à 21 points, 17 rebonds et 6 contres), et incarné le visage d’une équipe qui a changé de statut en quelques semaines. Quand ton équipe traverse un mois parfait et que tu restes le point de gravité du projet, le trophée finit rarement ailleurs.

À l’Est, Cade Cunningham remet ça et confirme qu’on n’est plus dans la simple promesse : on est dans le patronnage. Detroit continue de jouer tout en haut de la conférence, et Cade reste le moteur le plus lisible de cette bascule, entre création, scoring et contrôle du tempo. Son mois de février a encore été ponctué de grosses sorties qui marquent (le 42 points, 13 passes, 8 rebonds au Madison Square Garden en est une très belle vitrine), mais surtout d’une constance de franchise player sur une équipe qui gagne. Bref, la récompense colle parfaitement à la trajectoire des Pistons… et à celle de leur meneur.

Les rookies du mois

À l’Ouest, Dylan Harper vient casser la routine. On s’était habitué à voir Cooper Flagg rafler la récompense, mais février a rebattu les cartes pour une raison très concrète : le rookie des Mavs a été freiné par une blessure au pied contractée le 10 février, qui l’a privé d’une partie importante de la fin de mois. Harper, lui, a répondu présent dans une équipe de San Antonio qui a roulé sur la NBA, avec un mois solide au bon moment.

À l’Est, Kon Knueppel continue son chantier avec le calme d’un vétéran coincé dans un corps de rookie. Charlotte a trouvé en lui un joueur déjà ultra fiable : de l’adresse, de la lecture, du rythme, et surtout une régularité qui pèse sur tout un mois. Ce n’est plus juste une belle surprise de début de saison, c’est un dossier solide qui s’installe. Quand la NBA distribue les récompenses mensuelles et que ton nom revient encore, ça commence à ressembler à une habitude.

Et petit bonus côté français dans les nominés : Maxime Raynaud a été cité à l’Ouest, pendant que Nolan Traoré apparaît parmi les noms retenus à l’Est.

Les défenseurs du mois

À l’Ouest, Victor Wembanyama récupère la récompense avec une logique presque implacable tant cela devient une habitude. L’Alien réalise le doublé avec la récompense de joueur du mois. Le chantier défensif du Français a encore servi de fondation : Wemby a tourné à 3,5 contres de moyenne sur le mois (meilleure marque NBA sur la période), tout en aidant les Spurs à tenir une défense de très haut niveau. La cerise sur le gâteau : San Antonio affichait un Defensive Rating de 100 points encaissés seulement avec lui sur le parquet en février. Quand ton équipe roule déjà, et qu’elle devient encore plus étouffante quand tu es là, le trophée finit souvent à la maison. En bonus, il enchaîne après janvier et devient le premier double lauréat de la saison sur cette récompense.

À l’Est, Derrick White va chercher une récompense qui fera plaisir aux amateurs de défense qui ne crie pas mais qui casse tout. Boston a signé la meilleure défense globale du mois (105,5 de DefRtg), et White a été un énorme morceau du puzzle : 1,7 contre de moyenne pour un arrière en février, 75 tirs contestés — le plus haut total parmi les guards selon la NBA — et là aussi un Defensive Rating de 100 points encaissés quand il était sur le terrain. Ce n’est pas le profil qui fait les gros titres tous les matins, mais sur un mois complet, son impact est impossible à rater.

Les coachs du mois

À l’Ouest, Mitch Johnson récupère la récompense avec un dossier impossible à contourner. San Antonio a bouclé un mois de février parfait, en terminant invaincu sur la période pour la première fois depuis mars 2014, et surtout sans donner l’impression de survivre d’un match à l’autre. Les Spurs ont gagné avec du contrôle, de la marge, de la variété, et ça raconte forcément quelque chose du boulot sur le banc. Quand une équipe jeune passe un cap aussi visible en plein cœur de saison, le coach prend sa part de lumière.

À l’Est, Kenny Atkinson va chercher la distinction après un mois de février en 8-3 avec Cleveland, un bilan qui l’a placé parmi les meilleures dynamiques de la conférence sur le mois. Ce n’est peut-être pas le récit le plus bruyant comparé à d’autres séries, mais ça reste un vrai signal : les Cavs continuent d’avancer, gardent leur standing, et Atkinson confirme sa capacité à maintenir une équipe de haut de tableau dans le bon tempo sur la durée. Récompense logique pour un coach qui continue de donner de la tenue à Cleveland.

